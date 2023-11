Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Ich war Zielscheibe»

​Grand Prix von Las Vegas auf dem sündhaft schnellen Strassenkurs, teilweise auf dem weltberühmten Strip, dem Las Vegas Boulevard: Dritter Rang für Sergio Pérez, der Mexikaner seufzt: «Ich war hier eine Zielscheibe.»

Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez krallt sich bei der Rückkehr der Formel 1 ins Spielerparadies Las Vegas den dritten Rang hinter Max Verstappen und Charles Leclerc. Der 33-jährige Mexikaner fährt einen kampfstarken Grand Prix und weiss nach seiner Podestfahrt nicht, ob er strahlen oder weinen soll.

Denn das Rennen des sechsfachen GP-Siegers war ein ständiges Auf und Ab: Nach dem Start zurückgefallen, dann dank toller Aufholjagd im Mittelfeld, von einer für ihn günstigen Safety Car-Phase nach vorne gespült, Leader, dann von Verstappen überholt, toller Kampf mit Charles Leclerc, am Ende aber mit dem kürzeren Ende für «Checo»

Es ist der 35. Podestplatz für Pérez (gleich viele wie die südamerikanischen Rennlegenden Juan Manuel Fangio und Emerson Fittipaldi), in der Nacht von Las Vegas hart erkämpft, und Pérez hat viel zu erzählen.

Im Rennen meldete sich «Checo» am Funk: «Ich bin hier nur eine Zielscheibe.» Der Mexikaner verwendete einen Heckflügel mit mehr Abtrieb, daher hatte er auf der Geraden gegen Verstappen und Leclerc einen schweren Stand.



Nach dem neunten Podestplatz des Jahres und WM-Rang 2 (Lewis Hamilton kann ihn nicht mehr einholen) sagt Sergio: «Ich muss mich wundern, dass ich überhaupt hier sitze. Der Frontflügel war nach dem Schlamassel in Kurve 1 ziemlich kaputt. Zu dem Zeitpunkt hätte ich niemals gedacht, dass ich noch aufs Podest kommen würde.»



«Dann merkte ich, dass ich guten Speed habe, die Safety Car-Phase kam zum idealen Zeitpunkt für mich.»



«Wegen des grossen Heckflügels konnte ich an der Spitze nicht wegziehen, daher konnten mich Max und Charles überholen. Klar wurmt es mich, dass ich am Ende den dritten Platz verloren habe, aber es ist nun mal wie es ist. WM-Platz 2 ist im Trockenen, das war mein Ziel.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12