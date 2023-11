Max Verstappen: Wieso der Las Vegas-GP so gut war

​18. Saisonsieg für den unersättlichen Max Verstappen bei der GP-Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit. Der Niederländer sagt: «Es gibt verschiedene Faktoren, wieso wir hier ein so gutes Rennen erlebt haben.»

Selbst eine Strafe konnte Max Verstappen an diesem Tag nicht am Siegen hindern. Kurz nach dem Start war der Red Bull Racing-Star untersteuernd durch die erste Kurve geschlittert, «da war einfach kein Grip, ich kam weiter und weiter hinaus und so habe ich Charles ebenfalls nach aussen gedrückt. Ich wollte Leclerc ja nicht mit Absicht abdrängen, ich konnte einfach nicht wie erhofft verzögern.»

In einem turbulenten Rennen musste sich Max seinen 53. Sieg in der Formel 1 hart verdienen: «Nach dem Stopp musste ich mich wieder nach vorne arbeiten. Das hat Spass gemacht, denn – und das hat mich überrascht – durch den mässigen Reifenverschleiss auf dieser Strecke konnte ich härter fahren als sonst. Normalerweise musst du ja wahnsinnig auf die Reifen aufpassen. Heute konnte ich sie härter rannehmen, ohne dass sie eingeknickt wären.»

«Auf den mittelharten Reifen war das Auto nicht gut. Das müssen wir uns angucken, denn in den Dauerläufen vom ersten Trainingstag war das ganz anders. Der harte Reifen war fürs Rennen viel besser geeignet, weil er weniger zum Körnen neigte und robuster war.»

Wir haben einen unterhaltsamen Grand Prix von Las Vegas erlebt. Max sagt: «Das lag an den Reifen und an der Pistenoberfläche. Aber hier kannst du auch sehr gut Windschattenfahren, das hilft dem Sport auch. Daher haben wir ein sehr gutes Rennen erlebt. Und es hilft natürlich, wenn die Reifen länger halten und du richtig Attacke machen kannst.»



Ein Plan von Max ist nicht aufgegangen: «Zum Schluss des Grand Prix wollte ich so viel Tempo rausnehmen, dass ich Pérez einen Windschatten geben kann, damit er sich gegen Leclerc wehren kann. Leider hat das nicht geklappt. Aber wir alle lagen in diesem Renenn mal in Führung, das unterstreicht, welch gutes Rennen wir heute erlebt haben.»





Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12