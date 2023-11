Nico Hülkenberg: «Eines der besseren Rennen»

Nico Hülkenberg: «Ich konnte nicht so viel Druck machen, wie ich wollte»

Nico Hülkenberg musste seinen Haas-Renner in Las Vegas zwar kurz vor dem Fallen der Zielflagge abstellen. Dennoch fiel die Bilanz des Deutschen gut aus. Er erklärte: «Mein Renntempo war gar nicht so übel.»

Nico Hülkenberg musste den Grand Prix in Las Vegas von Startplatz 13 in Angriff nehmen und der Formel-1-Routinier wusste, dass der Start im Mittelfeld das Risiko eines Zwischenfalls beim Losfahren erhöhte. Er war zwar nicht direkt am Startgetümmel vor sich beteiligt, wurde durch dieses aber eingebremst und zurückgeworfen.

In der Folge kämpfte der Deutsche tapfer mit, bis er in der 45. Runde des 50-Runden-Rennens aufgeben musste, weil er plötzlich keine Power mehr hatte. «Irgendetwas ist passiert und ich habe Leistung verloren, das werden wir nun genauer untersuchen müssen», seufzte er.

«Mein Renntempo war gar nicht so übel. Ich hatte einen guten Start, aber durch den Unfall in der ersten Kurve musste ich aussen herum fahren und verlor viele Plätze, so dass ich dann schon zurücklag», schilderte Hülkenberg. «Danach fühlte ich mich ziemlich wohl im Auto, und ich hatte das Gefühl, dass ich hätte schneller fahren können.»

«Aber ich steckte immer irgendwie im Verkehr fest, und weil ich die Reifen schonen musste, um Graining zu vermeiden, konnte ich nicht so viel Druck machen, wie ich wollte», erklärte der Haas-Pilot, dessen Fazit dennoch positiv ausfiel: «Alles in allem würde ich aber sagen, dass es eines der besseren Rennen war.»

