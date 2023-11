Lando Norris: Ursache für Las Vegas-Crash gefunden

Für Lando Norris war der GP in Las Vegas bereits in der dritten Runde gelaufen

Lando Norris musste im GP von Las Vegas einen harten Crash einstecken. Danach wurde er vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Dieses hat der McLaren-Star aber mittlerweile wieder verlassen.

Es war ein harter Abflug, den Lando Norris im Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit hatte einstecken müssen: Der McLaren-Pilot flog in der elften Kurve ab und schlug in der darauffolgenden Kehre in die Streckenbegrenzung. Danach wurde er erst ins Medical Centre und später ins Krankenhaus gebracht, wo er vorsorglich untersucht wurde.

«Das war ein unglückliches Ende unseres Wochenendes», seufzte der Brite später. «Ich habe beim Restart die Kontrolle über das Heck verloren und landete in der Mauer. Natürlich wollten wir das Wochenende nicht auf diese Art und Weise beenden», fügte er an. Und er betonte: «Ein grosses Dankeschön an die medizinischen Fachkräfte, die alle Checks durchgeführt haben, und an das Team für die Arbeit, die sie nun ins Auto stecken müssen.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella sprach über die Unfallursache: «Ich denke, es war einerseits eine Bodenwelle, die er überfuhr, und andererseits wurde er wohl auch von den kalten Reifen überrascht. Es gibt an jener Stelle eine Welle im Asphalt, bei der alle Autos Funken sprühen, wenn sie sie überfahren.»

«Ich denke, man sollte dort nachbessern, damit es keine Bodenwelle mehr hat. Denn die Reifen werden in diesem Rennen immer kalt sein und wenig Grip bieten, das macht die Kurve wirklich knifflig», forderte der Italiener, der aber auch einräumte: «Fairerweise muss man auch sagen, dass es für alle gleich ist und dass es wohl auf das Tempo ankommt, mit dem man über die Bodenwelle fährt.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12