Fred Vasseur: «Eines der besten Rennen von Leclerc»

Charles Leclerc konnte den GP in Las Vegas nicht gewinnen, dennoch ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur voll des Lobes für den Monegassen, der sich den zweiten Platz sicherte. Auch für Carlos Sainz gibt es nette Worte.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz gab im Qualifying zum GP in Las Vegas den Ton an, doch im Rennen triumphierte wieder einmal Red Bull Racing-Star Max Verstappen. Dennoch war Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sehr zufrieden mit den Auftritten seiner Schützlinge. Er erklärte: «Von unserer Seite aus gab es einige positive Aspekte, auch wenn es kein einfaches Rennen war mit Safety-Car-Phasen, spannenden Zweikämpfen und tollen Überholmanövern.»

«Wir haben wichtige Punkte geholt und waren mit Charles nicht weit von einem Sieg entfernt, der es verdient hätte, das Rennen zu gewinnen. Ich glaube, wir haben im Rennen dreimal einen Red Bull Racing-Piloten überholt», fügte der Teamchef der Roten stolz an.

«Unsere Leistung war mit beiden Autos gut, wenn man bedenkt, dass Carlos nach einem schwierigen Wochenende mit den Ereignissen im ersten Training, der daraus resultierenden Strafe und dem Dreher am Start ein tolles Comeback hingelegt hat», lobte der Franzose auch den Spanier, der durch den angesaugten Wasserventil-Deckel im ersten Training eine schmerzliche Strafversetzung um zehn Startplätze hatte hinnehmen müssen.

Und Vasseur versicherte: «Bei Charles haben wir alles richtig gemacht, um den Sieg zu holen, denn wir hatten uns am Anfang um die Reifen gekümmert und dann Max Verstappen auf der Strecke überholt. Das Safety-Car kam für ihn aber zum schlechtesten Zeitpunkt.»

«Nach dem Neustart kämpfte er mit körnenden Reifen, aber er konnte das Graining-Problem in den Griff bekommen. In der Schlussphase war er wieder sehr konkurrenzfähig und überholte sogar Perez. Ich denke, dass er heute eines seiner besten Rennen abgeliefert hat, und auch Carlos war in der zweiten Hälfte sehr stark unterwegs», freute sich Vasseur.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12