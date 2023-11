Fernando Alonso: «Dachte, das Rennen ist vorbei»

Aston Martin-Star Fernando Alonso erlebte im GP von Las Vegas schon früh eine Schrecksekunde. Trotzdem konnte er am Ende als Neunter zwei WM-Punkte bejubeln. Der zweifache Weltmeister freute sich darüber.

Gleich nach dem Start zum Rennen in Las Vegas lief es für Fernando Alonso so gar nicht nach Plan: Der Spanier drehte sich und kam mit dem Alfa Romeo von Valtteri Bottas zusammen, weshalb er die Box ansteuern musste. Dadurch fiel der zweifache Weltmeister weit zurück, dank der Safety-Car-Phase, die nach dem Crash von Lando Norris nötig wurde, konnte er aber wieder aufschliessen.

Alonso kämpfte sich daraufhin wieder nach vorne und durfte am Ende den neunten Platz bejubeln. Danach gestand er: «Ich dachte schon, das Rennen sei nach dem Zwischenfall in der ersten Kurve vorbei. Aber dank des Safety-Cars konnte ich wieder aufschliessen. Danach konnte ich mein Rennen fahren und wir haben mit beiden Autos die Punkteränge erreicht, was gut ist.»

Lob gab es für seinen Teamkollegen Lance Stroll, der den zweitletzten Saisonlauf aus der letzten Startreihe in Angriff genommen hatte und am Ende Fünfter wurde. «Das ist ein grossartiges Ergebnis und es gibt uns Energie für das letzte Wochenende in Abu Dhabi», erklärte Alonso, der das Rennen als körperlich anstrengend bezeichnete.

Dass sein Team mit einem Rückstand von nur elf Punkten auf das viertplatzierte McLaren-Team zum Wüstenkurs reist, lässt hoffen. Alonso sagte dazu: «Wir dachten, der Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung ist gelaufen, aber in den letzten paar Rennen haben wir jeweils mehr Punkte geholt als McLaren. Mal schauen, wir werden einfach unser Rennen fahren und schauen, was am Ende rauskommt.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12