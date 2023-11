Leclerc-Appell an Vegas nach Kritik: Vorteil erkennen

Die Menschen in Las Vegas konnten mit dem Formel-1-Event nicht so viel anfangen, sie waren oft angenervt. Charles Leclerc erzählt von eigenen Erfahrungen.

Charles Leclerc kennt sich aus. Als gebürtiger Monegasse weiß er, wie anstrengend die Einschränkungen für die Bewohner sein können, wenn vor der eigenen Haustür ein Formel-1-Rennen stattfindet.

Der GP im Fürstentum hat allerdings eine riesige Tradition, viele Dinge haben sich eingespielt und niemand wünscht sich, dass die Formel 1 um Monaco einen Bogen macht.

In Las Vegas ist das ein wenig anders, denn die Bewohner der Zockermetropole waren schon Monate vor dem Event von den Aufbauarbeiten und diversen Maßnahmen genervt. Das Rennen – so viel Lob es auch bekam – ist noch nicht angekommen in Las Vegas.

«In Monaco kann ich die ganze Organisation bis zum Renntag mitverfolgen und sehen, wie viel Mühe man sich gibt, um alles vorzubereiten. Aber das haben wir in Monaco schon so lange, dass ich das Gefühl habe, dass sich alle an diese Vorbereitung gewöhnt haben und den Moment und die Veranstaltung als Ganzes genießen», sagte Leclerc.

Und hier appelliert an die Gastgeber in Las Vegas, sich auf den GP und das Drumherum einzulassen.

«Für Las Vegas und die Menschen in Las Vegas ist das natürlich sehr neu, und ich kann verstehen, dass es anfangs schwierig ist, das zu akzeptieren», sagte Leclerc.

Der Ferrari-Pilot: «Aber ich hoffe wirklich, dass sie die Vorteile erkannt haben, die es mit sich bringt, wenn so viele Menschen zu der Veranstaltung kommen. Und ich denke auch, dass der größte Teil des Baus des neuen Gebäudes nun abgeschlossen ist und es von nun an nur noch besser werden wird, weil die Leute verstehen werden, was zu tun ist und um ein wenig Zeit zu sparen. Es war eine großartige erste Veranstaltung und ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr wieder hier zu sein.»

