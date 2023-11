Schumacher kritisiert Haas scharf: «Große Spannung»

Haas kommt in der Formel 1 weiterhin nicht vom Fleck. Sky-Experte Ralf Schumacher kritisiert den Ist-Zustand bei dem US-Rennstall scharf.

Nico Hülkenberg musste seinen Haas-Renner in Las Vegas zwar kurz vor dem Fallen der Zielflagge abstellen. Dennoch fiel die Bilanz des Deutschen gut aus. Er erklärte: «Mein Renntempo war gar nicht so übel.»

Und Haas-Teamchef Günther Steiner war auch relativ zufrieden, auch wenn mal wieder nichts zu holen war. Denn Hülkenbergs Teamkollege Kevin Magnussen wurde nur 13.

«Ich glaube nicht, dass wir etwas falschgemacht haben. Beide Fahrer haben hart gekämpft, um das Beste aus ihren Autos herauszuholen. Ich glaube, das ist ihnen gelungen. Und wir sind vor einigen unserer normalen Gegner geblieben«, sagte Steiner.

Trotzdem bleibt Haas durch den erneuten «Nuller» das schlechteste Team der Formel 1, mit nur zwölf Punkten ist der Rennstall Zehnter und Letzter.

«Die Frage ist immer, was man will. Will man in der Formel 1 sein, will man Geld verdienen und nimmt das alles so in Kauf? Das wäre halt das Olympische Motto: Dabei sein, ist alles», kritisierte Sky-Experte Ralf Schumacher die Haas-Einstellung.

Der frühere Formel-1-Fahrer nimmt eine «sehr große Spannung» wahr bei Haas und meint, das Team müsse womöglich «umstrukturieren», wenn es mittelfristig Fortschritte erzielen wolle.

Schumacher: «Wenn man das will, dann glaube ich, ist klar und erkennbar, dass das so nicht funktionieren wird und dass das nicht genug ist für die jetzige Formel 1.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12