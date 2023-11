«Being Michael Schumacher»: ARD-Doku im Dezember 21.11.2023 - 07:47 Von Rob La Salle

© ARD Die Doku-Serie kommt im Dezember

In der fünfteiligen Doku-Serie «Being Michael Schumacher» erzählt Autor Andreas Troll den Weg vom Jungen auf der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer Motorsport-Legende.