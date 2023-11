Mercedes schafft Platz für Rookie: Vesti darf ran

Mercedes-Junior Frederik Vesti wird beim Abu-Dhabi-GP am ersten Freien Training teilnehmen. Zudem erhält der Däne beim Saisonabschlusstest am nächsten Dienstag einen kompletten Testtag im W14.

Im vergangenen Monat nahm der 21-Jährige beim Mexiko-Stadt Grand Prix anstelle von George Russell am FP1 teil. Nun wird er im Auto von Lewis Hamilton die zweite FP1-Session absolvieren, in der das Team einen Rookie einsetzen muss.

Der Saisonabschlusstest ist außerdem das einjährige Jubiläum seit Fred zum ersten Mal in einem F1-Auto gefahren ist. Damals legte er seine Runden am gleichen Ort im W13 zurück.

Vesti liegt derzeit in seinem zweiten Jahr in der Formel 2 auf dem zweiten Gesamtrang. Er erzielte bislang in dieser Saison vier Siege und drei weitere Podestplätze. Beim bevorstehenden Saisonfinale hat er noch immer die Chance, den Titel zu gewinnen.

«In Abu Dhabi im FP1 zu fahren ist ein weiterer Schritt in meiner Karriere. Meine erste Erfahrung in einem offiziellen Training an einem F1-Wochenende in Mexiko war ein großer Moment. Ich habe sehr viel gelernt, und es war toll, das Team zu unterstützen und mit Lewis sowie George zusammenzuarbeiten. Ich freue mich darauf, auf dieser Erfahrung in Yas Marina aufzubauen. Ich kenne die Strecke gut und das wird es zweifelsohne einfacher machen, in der einen Trainingsstunde in Schwung zu kommen. Ich freue mich sehr darauf, im FP1 und dann beim Test nach der Saison wieder hinter dem Steuer des W14 zu sitzen. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich beim Team bedanken, dass es mir diese Chance ermöglicht», sagte Vesti.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, sagte: «Fred hat sich in seinem ersten Trainingseinsatz in Mexiko-Stadt gut zurechtgefunden. Er hat das Programm ohne Probleme absolviert und uns geholfen, positiv ins Wochenende zu starten. Wir freuen uns darauf, ihn in Abu Dhabi wieder im Auto zu haben. Für Fred wird es angesichts seiner Verpflichtungen in der F2 ein arbeitsreiches Wochenende. Er hat jedoch bewiesen, dass er die Reife und das Selbstvertrauen besitzt, um damit umzugehen, und ich bin sicher, dass er an diesem Wochenende das Beste daraus machen wird.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12