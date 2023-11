Premiere in Las Vegas: Müssen viele Lektionen lernen

Nach dem ersten Rennwochenende in Las Vegas scheint eine Sache klar zu sein: Für die Zukunft muss die Formel 1 vor allem am Zeitplan des Vegas-GP arbeiten.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zögerte nicht, als er auf mögliche Verbesserungen angesprochen wurde. «Wenn wir etwas verbessern müssen, dann den Zeitplan. Es ist nicht einfach, das richtige Timing für Asien, Europa, die Ost- und die Westküste zu finden», sagte Vasseur nach der Premiere des Rennens in der Zockermetropole.

«Früher hatten wir keine Probleme, weil die Formel 1 nur für die Europäer war und wir uns an den europäischen Zeitplan halten mussten. Jetzt ist es ein globales Projekt und es ist viel schwieriger, etwas zu finden, das den Erwartungen der Zonen aller 24 Stunden entspricht. Aber wir werden es anpassen», so Vasseur.

Auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner sieht in der Anpassung des Zeitplans eine dringliche Aufgabe. in Las Vegas fanden die Sessions am Abend statt, teilweise auch erst um Mitternacht oder gar noch später wie das zweite Training nach dem Gullydeckel-Problem.

«Zuerst müssen wir natürlich viele Lektionen lernen. Eines der Dinge, die wir uns anschauen müssen, ist der Zeitplan, denn es war brutal für das Team und all die Männer und Frauen hinter den Kulissen», sagte Horner.

«Jeder verlässt Vegas ein bisschen angeschlagen! Auf jeden Fall war es ein brutales Wochenende für alle hinter den Kulissen, und ich denke, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das in Zukunft verbessern können», sagte Horner.

Sein Vorschlag: «Ich denke, wir sollten das Rennen etwas früher am Abend starten, denn man kann es nie allen Fernsehzuschauern recht machen. Es ist ein amerikanisches Rennen. Wenn wir es auf 20 Uhr oder so legen würden, wäre es für die Männer und Frauen, die hinter den Kulissen arbeiten, etwas angenehmer», so der Brite.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12