Kampfansage an Mercedes: Ferrari hat das Momentum

Im Kampf um WM-Platz zwei hinter Red Bull Racing geht es eng zu, ganze vier Punkte trennen Mercedes und Ferrari. Das Momentum gehört ganz klar den Roten.

Die wichtigsten Entscheidungen in der Formel 1 sind gefallen. Trotzdem geht es in Abu Dhabi noch um vermeintliche «Kleinigkeiten». Wie zum Beispiel Platz zwei in der Konstrukteurswertung, der zusätzlich Geld bringt. Und zumindest ein bisschen Prestige.

Vier Punkte trennen Mercedes und Ferrari nur noch. Und die Roten sind gut drauf, haben zuletzt einige Punkte gut gemacht. «Wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Rennen 60 Punkte zurücklagen, sind wir auf einem guten Weg», sagte Teamchef Fred Vasseur.

«Aber Abu Dhabi wird eine andere Geschichte sein, vier Punkte sind nichts», so Vasseur. Trotzdem ist er optimistisch. «Wir waren in der Lage, in Monza, in Singapur, in Austin, in Mexiko und an diesem Wochenende auf verschiedenen Reifen, unter verschiedenen Bedingungen und mit verschiedenen Mischungen zu fahren und wir können vor Abu Dhabi mehr als motiviert sein. Das Momentum ist auf unserer Seite, also schauen wir mal, was passiert.»

Trotzdem warnt Vasseur, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, «denn beim letzten Mal [in Brasilien] war Mercedes beim Reifenmanagement nirgends zu finden, und an diesem Wochenende fuhren sie ein ordentliches Rennen».

Vasseur weiter: «Von Strecke zu Strecke, von Mischung zu Mischung ist es eine andere Geschichte, und [in Las Vegas] waren die Bedingungen im Vergleich zum Rest der Saison ziemlich kalt, aber wir hatten in den letzten paar Rennen ein gutes Management, aber es ist immer auf der Kippe.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12