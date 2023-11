Rosberg: Glaube an die Fähigkeiten von Mercedes

Mercedes kämpft in Abu Dhabi gegen Ferrari um WM-Platz zwei. Nico Rosberg glaubt, dass die Silberpfeile 2024 sogar wieder ganz vorne angreifen können.

Ob sich Lewis Hamilton darüber freut, dass er an der FIA-Gala teilnehmen kann, darf bezweifelt werden. Aber als WM-Dritter wird der Brite geehrt – wenn er denn auftaucht. Für ihn dürfte aber nur der ganz große WM-Pokal zählen.

Von dem war Mercedes in den vergangenen beiden Jahren weit entfernt. Die große Frage: Können die Silberpfeile, die keine Konstanz ihn ihre Auftritte bekommen, 2024 Red Bull Racing an der Spitze angreifen?

Im Rahmen einer Werbe-Veranstaltung in Las Vegas sagte Ex-Weltmeister Nico Rosberg der Daily Mail: «Wir haben in letzter Zeit einige Glanzlichter des Mercedes-Teams gesehen. Es fehlt ihnen an Beständigkeit. Aber schauen Sie sich Austin an. Dort kämpften sie um den Sieg und hatten am Wochenende sogar das schnellste Auto.»

«Wir haben also gesehen, dass sie anfangen, das Auto zu verstehen, aber sie haben das Problem, dass es ihnen noch an Konstanz fehlt. Es mangelt ihnen noch an der Leistung auf der Geraden, aber sie beginnen, all das zu verstehen», sagte Rosberg.

Rosberg glaubt, dass es ein Comeback der Silberpfeile geben kann. Dass mehr drin ist als nur der beste Rennstall hinter Red Bull zu sein.

«Ich glaube an die Fähigkeiten von Mercedes, weil ich dort war. Ich weiß, wie stark sie sind. Es sind immer noch die gleichen Leute. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Hamilton nächstes Jahr wieder um den Titel kämpfen kann», so Rosberg.

Auf die Frage, ob er sich freuen würde, wenn Hamilton seinen achten Titel holen würde, fügte der Deutsche vielsagend hinzu: «Ich würde mich freuen, wenn Mercedes gewinnt, denn das ist sozusagen meine Rennfahrerfamilie aus der Vergangenheit. Aber bei Lewis bin ich neutral. Ich wünsche mir einfach einen großen Kampf um die Meisterschaft, und möge der beste Fahrer gewinnen», so Rosberg.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12