WM-Fight gegen McLaren: Warnung von Mike Krack

Nur elf WM-Zähler trennen das Aston Martin Team nach dem erfolgreichen Rennwochenende in Las Vegas vom vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Diesen zu erobern, wird aber nicht einfach, warnt Teamchef Mike Krack.

Mike Krack durfte sich in Las Vegas über die 5 und 9 von Lance Stroll und Fernando Alonso freuen. Gleich nach dem Start des Rennens sahen die Chancen der Grünen noch bescheiden aus: Der Spanier fuhr von Position 9 los, legte aber gleich nachdem die Lichter der Startampel aus waren einen Dreher hin, Stroll musste hingegen aus der letzten Reihe losfahren, weil er fürs Überholen unter Doppelgelb eine Strafversetzung kassiert hatte.

Der Aston Martin-Teamchef gestand nach dem Rennen: «Nach der ersten Runde war ich nicht so zuversichtlich, dass es so ausgehen wird.» Im gleichen Atemzug betonte er aber auch: «Aber auf Strassenkursen kann alles passieren, da darf man nie aufgeben. Auch wenn man fünf Mal den Flügel wechselt, das muss man dann, weil man weiss nicht, was alles noch kommt. Und in der ersten Runde hat Lance viele Positionen gewonnen, er war dann schon Zehnter.»

«Aber ich glaube, der Schlüssel war ein sehr gutes Reifenverständnis und eine gute Strategie. Wir haben relativ früh entschieden, beide Fahrzeuge auf die harten Reifen zu setzen, die haben wir von Anfang an aufgespart. Und man hat gesehen, dass alle Teams, die zwei Sätze der harten Reifen hatten, in die Punkte gekommen sind. Esteban Ocon ist die einzige Ausnahme, er hatte wohl etwas Glück mit dem Safety-Car.»

Dass die Punkte auch mit Blick auf den Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung wichtig sind, weiss auch Krack, der dennoch vorsichtig auf das letzte Kräftemessen des Teams blickt: «Wir nehmen alle Punkte mit, die wir mitnehmen können. Aber es ist nur noch ein Rennen und es fehlen noch elf Punkte auf McLaren, das wird also nicht so einfach.»

Hoffen lässt die Tatsache, dass der Rennstall aus Silverstone das Auto nun wieder besser versteht. «Das ist wichtig, denn die Autos sind sehr komplex und es ist nicht immer einfach, das Zusammenspiel aller Teile zu verstehen. Ehrlich gesagt haben wir das eine Zeit lang etwas weniger gut verstanden, und das hat dazu geführt, dass wir keine starken Leistungen eingefahren haben», gesteht der Teamchef.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12