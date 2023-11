Nico Hülkenberg: «Das war für alle eine lange Saison»

Nachdem Nico Hülkenberg den GP in Las Vegas nicht beenden konnte, blickt er umso gespannter auf das letzte Kräftemessen der Saison. Der deutsche Haas-Pilot spricht auch über die Highlights und Tiefpunkte des Jahres.

Nico Hülkenberg schaffte im GP von Las Vegas nur 45 Runden, dann musste er seinen Renner am Streckenrand abstellen, weil ein Problem mit dem Motor die Weiterfahrt verhinderte. Damit ging er zum zwölften Mal in Folge leer aus. Dennoch erklärte er nach dem Fallen der Zielflagge: «Das war eines der besseren Rennen für uns.»

Nun steht mit dem Rennwochenende in Abu Dhabi die letzte WM-Runde der Saison an und der Deutsche freut sich schon: «Ich habe schon einige Rennen auf dem alten Streckenlayout bestritten, doch die Streckenführung wurde angepasst und ich habe die neue Version im vergangenen Jahr im Haas-Renner testen können. Aber noch habe ich auf der neuen Variante kein Rennen bestritten, darauf freue ich mich nun.»

«Ganz generell ist die Vorfreude auf das letzte Rennen der Saison gross, denn im Fahrerlager herrscht dann immer eine gute Stimmung», fügt Hülkenberg an, und betont: «Es war für alle eine lange Saison, und das Team blieb dennoch die ganze Zeit hindurch gut gelaunt, Hut ab vor dieser Mannschaft. Vom Catering-Team, das als erstes an der Strecke ist, über unser Sicherheitsteam, das uns immer mit einem Lächeln empfängt bis hin zu den Mitarbeitern in der Box und zuhause im Werk – ich hoffe, dass alle nach dem Rennen die Chance bekommen, ihre Batterien neu aufzuladen und zu entspannen.»

Auf die Saison rückblickend fasst der 36-Jährige zusammen: «Das Highlight war sicherlich das Ergebnis in Australien und auch das Rennen selbst war mein persönlicher Saison-Höhepunkt. Wenn es um den Tiefpunkt geht, dann muss ich mich zwischen dem Rennen in Monza und jenem in São Paulo entscheiden.»

Für die Zeit nach dem letzten GP hegt er keine grossen Urlaubspläne, verrät Hülkenberg: «Ich freue mich darauf, nach Hause zurückzukehren, denn nun war ich seit dem Rennen in Austin sechs Wochen lang weg. Ich will meine Familie und meine Freunde sehen und ein paar normale Dinge unternehmen, die Spass machen. Ich denke nicht daran, einen grossen Strandurlaub zu unternehmen. Trainieren werde ich dann wieder in der Weihnachtszeit.»

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12