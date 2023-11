Günther Steiner (Haas): «Es gibt noch viel zu tun»

Haas-Teamchef Günther Steiner denkt nicht daran, nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi eine Pause einzulegen. Der Südtiroler weiss: Seine Mannschaft muss hart arbeiten, um wieder konkurrenzfähiger zu sein.

Seit dem Singapur-GP hat das Haas-Team keine neuen Punkte mehr bejubelt und auch im Flutlicht-Strassenrennen konnte das Team nur einen frischen WM-Zähler einfahren. Und weil die direkten Konkurrenten unterdessen zulegen konnten, ist der Rennstall aus Amerika auf den letzten WM-Rang abgerutscht. Kein Wunder, will Günther Steiner nicht an den Winterurlaub denken.

Der Teamchef betont: «Ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr eine Pause geben wird, denn wir müssen hart arbeiten, um zu unserer Form zurückzufinden und wieder so wettbewerbsfähig zu werden, wie wir sein wollen. Es gibt noch viel zu tun, und ich muss mich auf die nächste Saison vorbereiten, damit wir in einer besseren Position sind als in diesem Jahr.»

Und Steiner fügt an: «Jetzt schauen wir nur nach vorne. Was passiert ist, vergessen wir nicht, aber wir haben genug gelernt, und es ist alles offen für das nächste Jahr.» Mit Blick auf die letzten Monate hält er fest: «"Ich würde sagen, der Saisonstart war ziemlich gut, es sah vielversprechend aus. Als wir Nico ins Team holten, bekamen wir mit seiner Erfahrung genau das, was wir wollten.»

«Aber wir stiessen bei der Entwicklung des Autos auf eine Mauer, wir konnten keine weitere Leistung finden und andere schon. Wir haben einen Schritt zurück gemacht und hoffen, dass wir nächstes Jahr einen Schritt nach vorne machen können. Das Highlight war, dass Nico in Australien nach drei Jahren Pause als Vollzeit-Formel-1-Pilot in die Punkte gefahren ist», ergänzte der Südtiroler.

