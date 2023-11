Ferrari-Chef John Elkann zur FIA: «Mehr Klarheit» 23.11.2023 - 08:30 Von Mathias Brunner

© LAT John Elkann mit Familie im Sommer in Le Mans

​Der in New York geborene Ferrari-Chef John Elkann (47) hat es sich nicht nehmen lassen, den Las Vegas-GP zu besuchen. Was er gesehen hat, erfreut ich nicht. Er fordert vom Autosport-Weltverband FIA Änderungen.