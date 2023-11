AlphaTauri: Ayumu Iwasa in Abu Dhabi im Einsatz

Das AlphaTauri-Team lässt gleich drei Fahrer am Dienstag nach dem Rennwochenende in Abu Dhabi ans Steuer. Neben den beiden Stammfahrern kommt auch der japanische Nachwuchspilot Ayumu Iwasa zum Einsatz.

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu, nur noch ein Rennwochenende müssen die GP-Stars und ihre Teams bewältigen, danach steht noch ein Testtag am kommenden Dienstag auf dem Programm, bei dem das AlphaTauri-Team mit zwei Autos auf der Strecke sein wird.

Einen ganzen Tag darf Ayumu Iwasa ans Steuer des ersten AT04. Der Red Bull Junior bestreitet in diesem Jahr seine zweite Formel-2-Saison, die in Abu Dhabi mit den letzten beiden Läufen zu Ende geht. Der 22-Jährige aus Osaka belegt derzeit den dritten Gesamtrang.

Drei Rennen konnte er in der bisherigen Saison gewinnen. drei weitere Male stand er als Zweiter auf dem Podest. Im nächsten Jahr kehrt er in seine Heimat Japan zurück, dort wird er in der Super Formula Serie antreten und zum ersten Mal seit 2019 wieder vor heimischen Publikum antreten.

Im zweiten Auto werden die beiden Stammfahrer Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda sitzen, sie teilen sich den Testtag nach dem letzten Kräftemessen.

