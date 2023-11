Daniel Ricciardo: «Das hatte ich nicht erwartet»

In Abu Dhabi sprach Formel-1-Star Daniel Ricciardo über das jüngste Rennen in Las Vegas, das nicht nach Plan lief. Der Australier aus dem AlphaTauri-Team wagte auch einen Rückblick auf die aktuelle Saison.

In Mexiko und Brasilien zeigte Daniel Ricciardo eine gute Form, beim Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez konnte er als Siebter sogar seine ersten sechs WM-Punkte in diesem Jahr einfahren. Das jüngste Kräftemessen in Las Vegas gestaltete sich jedoch schwieriger. Ricciardo fuhr von Position 14 los und kam auch als Vierzehnter ins Ziel.

Der Australier erklärt rückblickend: «Es gab keine besonderen Gründe, warum wir dort keine so gute Leistung erbracht haben. Aber wir haben alles analysiert und wissen nun, was wir falsch gemacht haben. Es war knifflig, und natürlich war es für alle eine neue Piste und es ist auch noch ein Strassenkurs. Uns bereiteten der Asphalt und die Temperaturen Sorgen.»

«Es war schwierig, die Reifen im richtigen Arbeitsfenster zu haben. Damit hatten wir letztlich zu kämpfen. Und bei den Starts und nach den Safety-Car-Phasen hatte ich das Gefühl, dass wir etwas mehr ins Rutschen kamen als die anderen. Und das hat uns dann sehr zurückgeworfen», ergänzte der AlphaTauri-Pilot.

Ricciardo blickte auch auf das vergangene Jahr zurück und gestand: «Das habe ich in vielerlei Hinsicht nicht erwartet. Ich dachte nicht, dass ich überhaupt Rennen fahren würde, geschweige denn, dass ich alles andere mit der Handverletzung durchmachen muss. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich wieder Rennen fahren kann. Ich bin erfolgshungrig und sehr motiviert. Und mich erwartet wohl die erste Winterpause, von der ich mir wünsche, dass sie schnell vorbei geht.»

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12