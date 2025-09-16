Böser McLaren-Verdacht: Das sagt Günther Steiner

Die McLaren-Stallorder beschäftigte nach dem Rennen in Monza viele Experten und GP-Beobachter. Auch der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich zum Platztausch von Oscar Piastri und Lando Norris geäussert.

Es geschah in den letzten Runden des Italien-GP: Die beiden McLaren-Piloten bogen in aufeinanderfolgenden Runden an die Box ab, um ihren Pflicht-Boxenstopp zu absolvieren. Davor war Lando Norris auf der zweiten Position hinter dem Führenden und späteren Sieger Max Verstappen unterwegs, Oscar Piastri folgte auf dem dritten Platz vor Ferrari-Star Charles Leclerc.

Die McLaren-Teamführung entschied sich, den Drittplatzierten zuerst abzufertigen, um ihn gegen Charles Leclerc zu schützen, allerdings mit der klaren Absicht, nichts an der Reihenfolge der beiden McLaren-Fahrer auf der Strecke zu ändern. Deshalb durfte Piastri in Runde 45 die Reifen wechseln, während sich Norris bis zum 46. Umlauf gedulden musste.

Doch weil der Stopp von Piastri sehr schnell über die Bühne ging, während sich Lando beim verkorksten Reifenwechsel ganze 5,8 sec gedulden musste, kam es zum Platztausch. Diesen korrigierte das Team durch die Anweisung an Piastri, die Position an Norris zurückzugeben – was dieser auch tat.

Schnell wurden Stimmen laut, die eine Bevorzugung von Norris durch das Team witterten. Doch der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner sieht das anders. Im «The Red Flags»-Podcast sagt er dazu: «Das glaube ich nicht. Ich denke, sie haben sich einfach zu viele Gedanken gemacht, um fair zu sein. Sie sehen jetzt nicht mehr Lando und Oscar, sondern nur zwei Autos. Und sie sagen sich, dass alles fair sein muss. Aber das Leben ist nun mal nicht fair.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20