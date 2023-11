Lando Norris über Las Vegas: «Die Strecke ist okay»

Lando Norris musste im Rennen von Las Vegas einen harten Crash einstecken, der einen Besuch im Krankenhaus zur Folge hatte. Der McLaren-Star macht aber nicht den Strassenkurs dafür verantwortlich.

Bereits in der dritten Runde war das Rennen in Las Vegas für Lando Norris gelaufen. Er flog in der elften Kurve ab und landete in der darauffolgenden Kehre in der Streckenbegrenzung. Danach wurde er erst ins Medical Centre und anschliessend ins Krankenhaus gebracht, wo er vorsorglich untersucht wurde, bevor er wieder zum Hotel zurückkehren konnte.

Rückblickend beschreibt der Brite die Gründe für den Crash folgendermassen: «Es war eine Kombination von Faktoren, die dazu geführt haben. Der offensichtlichste war die hohe Bodenwelle an jener Stelle der Strecke, dann waren die Reifen auch noch kühl und wir fuhren auch mit wenig Bodenfreiheit.»

«Ich war zum ersten Mal hinter einer ganzen Reihe von Autos unterwegs, deshalb hatte ich sehr viel weniger Abtrieb und dann gab es noch ein paar andere Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass die Bodenwelle eine grössere Auswirkung hatte als zuvor. Ich muss sie in einem schlechten Winkel erwischt haben, da war also auch ein bisschen Pech im Spiel», ist sich Norris sicher.

Der McLaren-Pilot macht nicht die Strecke dafür verantwortlich: «Es kommt nicht so oft vor, dass alle diese Dinge gleichzeitig passieren, wenn ich jetzt versuchen würde, genauso wie zuvor durchzufahren, dann ist es nicht zwingend, dass es wieder passieren würde. Wäre ich 30 Zentimeter weiter links oder rechts gewesen oder wäre vor mir ein Auto weniger unterwegs gewesen, dann hätte alles ganz anders aussehen können.»

«Ich denke, die Strecke ist okay, es ist nicht die beste Piste, auf der ich je gefahren bin, und es war der Asphalt, der weniger Grip bot als es sich jeder Fahrer wünschen würde. Das spielt eine grosse Rolle beim Rennfahren, auch wenn das Racing ziemlich gut ausfiel», betonte der 24-Jährige.

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12