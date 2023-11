Felipe Drugovich (2.): «Das ist immer der beste Teil»

Felipe Drugovich: ««ch freue mich schon darauf, das Team an diesem Wochenende zu unterstützen und am Dienstag zum Test wieder auszurücken»

Aston-Martin-Reservist Felipe Drugovich war im ersten Training in Abu Dhabi der zweitschnellste Fahrer auf der Piste. Der Brasilianer erklärte hinterher, welcher Teil der Session ihm am meisten Spass bereitet hat.

Die Bestzeit im ersten freien Training von Abu Dhabi, das bei wenig repräsentativen Bedingungen über die Bühne ging, sicherte sich einer der zehn Stammpiloten, die an der Session teilgenommen hatten: Mercedes-Pilot George Russell umrundete den Yas Marina Circuit in 1:26,072 min und distanzierte die Konkurrenz damit um mehr als zweieinhalb Zehntel.

Der erste Verfolger des Briten war mit Felipe Drugovich allerdings einer der zehn Nachwuchsfahrer, die an der Session teilnehmen durften. Der Brasilianer blieb auf seiner schnellsten Runde 0,288 sec langsamer und freute sich hinterher: «Es fühlt sich gut an, bei meiner zweiten Teilnahme an einem ersten Training in diesem Jahr den zweiten Platz zu erringen!»

«Es hat wirklich Spass gemacht», ergänzte der Formel-2-Meister von 2022, der im Aston Martin von Fernando Alonso ausrücken durfte. Und er beschrieb: «Zum Start der Session ging es vor allem darum, ein paar Aero-Tests durchzuführen, deshalb hatte ich auch ein Messgitter am Auto. Ich musste ein paar konstante Rundenzeiten aufstellen, damit wir die nötigen Daten sammeln konnten, um die Fahrzeug-Abstimmung für die kommenden Sessions anzupassen.»

«Danach durfte ich auf weichen Reifen richtig Gas geben und das ist immer der beste Teil. Das Auto fühlte sich schnell an und wir konnten seit dem Wochenende in Monza einige Fortschritte erzielen. Ich denke, wir haben einen guten Start ins Wochenende erwischt», schwärmte der Test- und Ersatzfahrer des Rennstalls aus Silverstone, der auch am Nachsaison-Testtag nach dem Rennwochenende teilnehmen wird.

«Ich freue mich schon darauf, das Team an diesem Wochenende zu unterstützen und am Dienstag zum Test wieder auszurücken. Dass ich einen ganzen Tag im Auto absolvieren darf, ist wie immer ein Vorteil, denn dadurch kann ich einen guten Rhythmus finden und auch das Limit des Autos ausloten», fügte Drugovich an.

1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497