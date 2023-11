Fernando Alonso: «Viel gelernt haben wir nicht»

​Gleich zwei Mal wurde das zweite Training in Abu Dhabi unterbrochen, wegen Unfällen von Carlos Sainz und Nico Hülkenberg. Aston Martin-Star Fernando Alonso: «Das war einfach Pech.»

Zehn Stammfahrer guckten beim ersten freien Training zum Abu Dhabi-GP zu, weil ihre Rennställe Junioren hinters Lenkrad setzten. Die Routiniers waren gierig darauf, im zweiten Training auf die Bahn zu gehen – aber nun stehen sie mit fast leeren Händen da.

Denn die zweiten 60 Trainingsminuten wurden zwei Mal unterbrochen, während die Uhr gnadenlos weiterlief. Crash von Carlos Sainz im Ferrari, Crash auch von Nico Hülkenberg im Rennwagen von Haas.

Der 32-fache GP-Sieger Fernando Alonso ächzt: «Also viel gelernt haben wir heute nicht. Das war einfach Pech, im so wichtigen, weil Quali-relevanten zweiten Training gleich zwei Unterbrechungen zu erleben.»

«In Abu Dhabi entspricht nur das zweite Training den Verhältnissen, die wir am Samstag in der Quali und am Sonntag im Rennen haben. Also ist das alles sehr ärgerlich. Wir haben sehr viel Arbeit vor uns. Aber das ist für alle gleich.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497