Nico Hülkenberg nach Crash: «Das war mein Fehler»

Gleich zwei Mal musste das zweite freie Training in Abu Dhabi unterbrochen werden. Die zweite rote Flagge löste Nico Hülkenberg mit einem Crash aus. Der Deutsche nahm die Schuld für den Abflug auf sich.

Wie die Hälfte aller Formel-1-Stammfahrer musste auch Nico Hülkenberg das erste freie Training in Abu Dhabi als Zaungast mitverfolgen. Der Haas-Pilot überliess das Steuer Ferrari-Junior Oliver Bearman, der schon in Mexiko für den US-Rennstall zur ersten Session hatte ausrücken dürfen. Der 18-jährige Brite drehte 24 Runden und belegte am Ende den letzten Platz auf der Zeitenliste.

Weitaus weniger Umläufe schaffte Hülkenberg, der die Arbeit in der zweiten Trainingsstunde fortsetzte und nur sieben Mal um die Strecke fuhr. Der Einsatz des Deutschen endete vorzeitig, denn er drehte sich ausgangs der ersten Kurve und erwischte dadurch mit dem Heck seines Dienstwagens die Streckenbegrenzung.

Danach gab der 36-Jährige unumwunden zu: «Das war mein Fehler, es war ein Fahrfehler, denn ich wollte einfach zu früh zu viel. Ich habe die Kontrolle über das Auto verloren und es war zwar kein harter Einschlag, aber es reichte, um meine Session zu beenden.»

«Das war ganz generell ein kurzer Tag, denn ich war ja auch nicht beim ersten Training dabei», fügte der aktuelle WM-Sechzehnte an. «Das dritte Training findet tagsüber bei sehr viel heisseren Temperaturen statt, deshalb ist es nicht wirklich repräsentativ und es hilft auch nicht, viel über das Auto zu erfahren. Aber immerhin werde ich dann hoffentlich die Gelegenheit bekommen, ein gutes Gefühl fürs Auto zu bekommen.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497