Abu Dhabi-GP im Fernsehen: Schritt ins Unbekannte

​Nach dem verpatzten zweiten Training stehen die Fahrer und ihre Ingenieure in Abu Dhabi vor vielen Rätseln: Viel zu wenige Erkenntnisse aus den Dauerläufen, Abstimmung nicht ausgereift.

Der erste Trainingstag auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi hatte es für zahlreiche Stammfahrer in sich: Im ersten Training mussten Stars wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Fernando Alonso ihre Cockpits räumen – denn so viele F1-Neulinge wie noch nie kamen zum Einsatz, gleich zehn Piloten.

Das zweite Training am Abend, also bei Bedingungen wie in der Qualifikation und im Rennen, wurde schmerzhaft verkürzt: Nach den roten Flaggen wegen der Unfälle von Carlos Sainz und Nico Hülkenberg musste der Betrieb unterbrochen werden, aber die Uhr lief weiter.

Ergebnis: Viel zu wenige Erfahrungen im Dauerlauf oder beim Einsatz der weichen Pirelli-Reifen im Quali-Trimm. Der Samstag wird daher zum Schritt ins Unbekannte. Denn im dritten freien Training wird um 14.30 Lokalzeit gefahren (11.30 in Europa), auf heisserer Bahn als in der Quali und im Rennen, und dann geht es ab 18.00 Uhr in Abu Dhabi (15.00 Uhr in Europa) schon ins Abschlusstraining.

Für den Formel-1-Fan ist das alles prima: Je weniger Erkenntnisse die Fahrer und ihre Renningenieure gewinnen, desto weniger ausgeklügelt ist die Abstimmung, das erhöht Unwägbarkeiten.



Wir halten Sie heute ab ca. 14.45 Uhr mit unserem Live-Ticker über das Quali-Geschehen auf dem Laufenden. Wie immer haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ORF, SRF und ServusTV zusammengefasst.





Abu Dhabi-GP im Fernsehen

Samstag, 25. November

09.15 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2023

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

11.30 Drittes Training

13.00 Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

13.20 ORF 1 – Highlights drittes Training

14.20 Sky Sport F1 – Max Verstappen: DNA of a Champion

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV –Qualifying Analyse

17.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Brasilien 2023

17.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Las Vegas

17.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Beyond All Limits



Sonntag, 26. November

09.45 Sky Sport F1 – Carlos Sainz in Singapur

12.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

12.30 ServusTV – Countdown Rennen

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.10 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00 Grosser Preis von Abu Dhabi

15.40 ServusTV – Rennen Analysen

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.25 ServusTV – Rennen

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.15 ORF 1 – Motorhome

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook





2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497