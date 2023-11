Lewis Hamilton: «Q3-Einzug ist eine Herausforderung» 25.11.2023 - 09:04 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Lewis Hamilton sagt über das Qualifying in Abu Dhabi: «Ich denke, es wird sicherlich eng werden»

Lewis Hamilton verpasste das erste freie Training in Abu Dhabi, weil Mercedes-Nachwuchspilot Fred Vesti in seinem Mercedes ausrücken durfte. In der zweiten Session rückte er aus und drehte die achtschnellste Runde.