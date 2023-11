Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Da bin ich platt!»

​Startplatz 2 für den Ferrari-Piloten Charles Leclerc im Qualifying zum WM-Finale von Abu Dhabi. Der Monegasse zeigt wie in Las Vegas eine starke Leistung und ist sichtlich baff: «Das hätte ich nicht erwartet.»

Charles Leclerc muss sich im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Abu Dhabi nur Champion Max Verstappen geschlagen geben, um 139 Tausendstelsekunden: zweiter Startplatz für den Ferrari-Piloten.

Der 26-jährige Monegasse ist baff: «Ich bin echt platt, denn nach diesem Training hätte ich nicht mit einem Platz in der ersten Startreihe gerechnet.»

«Ich kann nur wiederholen, was ich vor wenigen Tagen schon in Las Vegas gesagt habe – das war eine sehr, sehr gute Runde. Aber es war ein wirklich seltsames Training, denn zwischendurch war ich meiner Sache nicht sicher, ich hatte sogar Angst, dass ich den Sprung in die Top-Ten gar nicht schaffe.»

«Aber in Q3 kam auf neuen Reifen alles zusammen, und das habe ich 2023 mit diesem Auto ein paar Mal erlebt – nur noch wenig Sprit im Tank, neue Pirelli-Reifen, und auf einmal erwacht dieses Auto zum Leben!»



«Wenn du dann ein solches Auto hast, dann fällt es dir auch leichter, damit schnell zu fahren, weil du endlich wieder Vertrauen ins Auto aufbauen kannst. Der Unterschied zwischen benutzten und neuen Reifen ist bei uns ganz extrem, viel markanter als bei anderen Rennwagen.»



«Ich ging mit vielen Fragen in dieses Abschlusstraining. Im dritten freien Training hatte sich der Wagen gut angefühlt, aber wir waren langsam. Das ist für einen Piloten ungefähr das Schlimmste, denn was willst du dann den Ingenieuren sagen?»



«Ich schätze, es dreht sich alles um Details mit den Reifen. Wenn alles passt, dann können wir tollen Speed zeigen. Wenn wir aber aus dem optimalen Nutzfenster der Reifen kippen, dann wird es sehr schwierig. Und das ist auch hier so.»



Was erwartet Leclerc vom WM-Finale? Der Ferrari-Fahrer weiter: «Ich weiss nicht, ob ich Verstappen herausfordern kann. Sollte sich diese Chance bieten, sage ich sicher nicht nein. Aber meine Priorität liegt woanders – wir liegen im Konstrukteurs-Pokal vier Punkte hinter Mercedes, und wir wollen unbedingt diesen zweiten Schlussrang!»



«Alles wird sich ums Reifen-Management drehen. In Las Vegas haben wir das ganz anständig auf die Reihe bekommen, mal sehen, wie sich das hier entwickelt.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit