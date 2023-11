Oscar Piastri (McLaren/3.): «Was ist hier passiert?»

​Der junge Australier Oscar Piastri fährt im Qualifying zum Abu Dhabi-GP die drittschnellste Zeit. Der McLaren-Fahrer ist von seiner Leistung überrascht und meint: «Was genau ist hier eben passiert?»

Verrückte Statistik beim Grossen Preis von Abu Dhabi: Bei bisher 14 Ausgaben hat der Fahrer vom dritten Startplatz jedes Mal Punkte erobert, aber noch nie gewonnen!

Oscar Piastri hat nun genau diesen dritten Startplatz erobert, er musste sich in der Qualifikation auf dem Yas Marina Circuit Max Verstappen und Charles Leclerc geschlagen geben, zeigt jedoch seine beste Trainingsleistung nach Suzuka, da war er sogar Zweitschnellster; in Silverstone war er ebenfalls Drittbester gewesen.

Der 22-Jährige wundert sich ein wenig: «Was genau ist hier eben passiert? Ich spürte zwar schon das ganze Training über, dass wir hier soliden Speed haben, aber es ist für mich eine echte Überraschung.»

«Grundsätzlich haben wir ein Auto, das in mittelschnellen und schnellen Kurven gut ist, und davon hat es hier einfach mehr als in Las Vegas. Vor allem im ersten Sektor dieser Rennstrecke hier sind wir wirklich flott unterwegs, da fühlt sich das Auto am wohlsten.»



«Abgesehen davon ist für mich das Bild in Sachen Kräfteverhältnis unklar. Es ist an diesem Wochenende ein Auf und Ab, das Bild im dritten freien Training war ein ganz anderes als in der Quali, schaut euch nur mal die Ranglisten an.»



Oscar Piastri muss derzeit um den dritten Startplatz zittern, denn gegen ihn wird ermittelt wegen möglicher Behinderung des Alpine-Fahrers Pierre Gasly. Das könnte eine Strafversetzung von drei Rängen geben.





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit