Max Verstappen: «Keiner sollte gegen mich wetten»

​Im freien Training passte wenig zusammen bei Max Verstappen: sein Red Bull Racing-Renner wie ein bockiger Esel. Aber in der Quali konnte Max das Blatt wenden, das brachte Teamchef Christian Horner 500 Euro ein.

Überraschender Funkspruch von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach der zwölften Saison-Pole von Max Verstappen. «Max, eine tolle Leistung, und danke, dass du mir 500 Euro eingebracht hast.»

Verstappen, offenbar nicht über eine Wette informiert, erkundigte sich darüber, was hier vorging. Horner: «Ich hatte mit Helmut Marko gewettet, dass du es in die erste Startreihe schaffst. Er war überzeugt, dass dies heute nicht klappen würde.» Die Antwort von Verstappen: «Hahaha, das zeigt wieder mal – keiner sollte gegen mich wetten.»

«Der Schlüssel für die Pole waren die ganzen Änderungen am Wagen. Im freien Training war das Handling wirklich schwierig, das Auto hüpfte zu stark, mal übersteuerte es, wir korrigieren, dann untersteuerte es, wieder Änderungen, aber dann wieder Übersteuern. Es war zum Haare-Raufen.»

«Aber dann haben wir es geschafft, die Abstimmung so zu ändern, dass sich der Wagen in der Qualifikation von Anfang an gut angefühlt hat. Hier dreht sich Vieles um die Reifen. Du brauchst ein Auto, das möglich nicht rutscht, weil sonst die Walzen ratzfatz überhitzen.»



«Diese Strecke ist extrem sensibel, was die Temperatur der Reifen angeht, in diesem heiklen Zusammenspiel zwischen Walze und Pistenoberfläche. Im freien Training rutschte ich zu viel, mal über die Vorderachse, mal über die Hinterachse, ich hatte kleine Blockierer drin, da kannst du einfach nicht schnell fahren. In der Quali fand ich das gewohnt gute Handling wieder.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit