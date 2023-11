WM-Finale Abu Dhabi-GP: Spannung bis zum Schluss

​Letztes Formel-1-Saisonrennen auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi: Max Verstappen kann weitere Rekorde niederreissen, auf den Plätzen hinter dem Niederländer und Red Bull Racing geht es um Millionen.

Max Verstappen geht von der Pole-Position ins WM-Finale von Abu Dhabi, der Niederländer kann einige seiner Rekorde ausbauen – Siege pro Saison, Podestränge pro Saison, Führungsrunden, WM-Punkte pro Saison.

Der Fahrer-WM-Titel von Max und Konstrukteurs-Pokalsieg von Red Bull Racing sind schon seit längerem eingetütet, dahinter aber geht es um Millionen.

Der Schlüssel zur Aufteilung des Preisgelds in der Formel 1 ist im so genannten Concorde-Agreement verankert, gewissermassen die Formel-1-Verfassung, welche die technischen, sportlichen und finanziellen Belange im Dreieck Rennställe, Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management (FOM) regelt und deren Inhalt nur begrenzt offengelegt wird.

2022 gingen angeblich mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar an Preisgeldern an die Teams, wobei Ferrari jeweils einen Sonderbonus erhält, den einst der langjährige Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone ausgehandelt hat: Die Italiener erhalten einen fixen Anteil am Preisgeldtopf (angeblich fünf Prozent) für die Zusicherung, sich der Formel 1 zu verpflichten.



Sonderzahlungen gibt es auch für jene Rennställe, die WM-Titel erobert haben. Und für jene Teams, welche in den vergangenen zehn Jahren in den Top-Drei gelandet sind. Wie genau das alles in Anteilen definiert wird, ist vertraulich. Rund ein Viertel des gesamten Preisgeldkuchens besteht aus diesen Sonderzahlungen.



Die restlichen 75 Prozent werden je nach Platzierung im Konstrukteurs-Pokal aufgeteilt, mit 14% für den WM-Sieger (Red Bull Racing) und 6% für den WM-Letzten.



Jetzt wird wichtig, wieso jeder Rang zählt. Mercedes (392 Punkte) und Ferrari (388) kämpfen um Gesamtrang 2. Gemäss Schätzungen bedeutet dies rund 130 Millionen aus dem Topf oder eben 120.



Ähnlich sieht es aus beim Duell um Rang 4 zwischen McLaren (derzeit 284 Punkte) und Aston Martin (273). Der Gesamtvierte erhält rund 115 Millionen Dollar, der Fünfte 105.



Alpine liegt ungefährdet auf Rang 6 und wird etwa 100 Millionen erhalten.



Dahinter aber ist alles noch offen: Williams steht bei 28 Punkten, AlphaTauri bei 21, Alfa Romeo bei 16, Haas bei 12.



Die Auszahlungen dieser Ränge: Der Siebte erhält rund 90 Millionen, der Achte 80, der Neunte 70 und der Zehnte ungefähr 60 Millionen.



Verfolgen Sie anhand unseres Live-Tickers oder bei den Sendern ihres Vertrauens die ganz Action vom Yas Marina Circuit.





Abu Dhabi-GP im Fernsehen

Sonntag, 26. November

09.45 Sky Sport F1 – Carlos Sainz in Singapur

12.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

12.30 ServusTV – Countdown Rennen

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.10 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.00 Grosser Preis von Abu Dhabi

15.40 ServusTV – Rennen Analysen

15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.25 ServusTV – Rennen

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.15 ORF 1 – Motorhome

19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit





WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12