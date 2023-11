Lando Norris (McLaren): «Ich mache einen Scheiss-Job»

​Wieder einmal in der zweiten Saisonhälfte 2023 hatte McLaren-Fahrer Lando Norris ein Auto, das schnell genug für die Pole-Position war, wieder einmal patzte der Engländer. Norris ist mit sich selber sehr unzufrieden.

Lando Norris schien im Abschlusstraining zum Abu Dhabi-GP der aussichtsreichste Verstappen-Jäger zu sein, wie einige Male in der zweiten Saisonhälfte 2023. Aber nun steht der 24-jährige Brite nur auf dem fünften Startplatz und ist stinksauer – auf sich selber.

Norris sagt nach dem Qualifying auf dem Yas Marina Circuit: «Wenn du in der Lage bist, dir eine wirklich gute Ausgangslage fürs Rennen zu schaffen, aber ein Fehler kostet dich alles, dann ist das sehr frustrierend.»

«Ich mache einfach zu viele Fehler in der Qualifikation. Ausgerechnet zum Schluss, als es um alles ging, hatte ich im letzten Teil beim Hotel einen üblen Quersteher, das hat sicher vier Zehntelsekunden gekostet. Jeder andere Quali-Runde wäre besser gewesen!»

«In Q1 und in Q2 fuhr ich wirklich gut, auch mein erster Versuch in Q3 war fast fehlefrei. Aber die Piste entwickelte sich rasant, und am besten war die Bahn ganz zum Schluss der Quali. Und dann ein solcher Patzer! Ich mache am Samstag einfach einen Scheiss-Job.»



Auf die anbiedernde Frage eines englischen Kollegen, ob Norris mit sich selber nicht ein wenig hart ins Gericht gehe, antwortet der McLaren-Fahrer: «Überhaupt nicht. Ich kann hier in der ersten Startreihe stehen, stattdessen bin ich Fünfter, und das nur wegen eines doofen Fehlers. Wenn überhaupt, dann bin ich zu wenig streng mit mir.»



Lando glaubt, er hätte in Abu Dhabi wie zuvor in Katar und in Brasilien auf dem besten Startplatz stehen müssen, aber er muss weiter auf seine zweite Pole-Position nach Sotschi 2021 warten.





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit