George Russell erledigt: «Nur drei Stunden Schlaf»

​Mercedes-Fahrer George Russell wird den Grossen Preis von Abu Dhabi von Startplatz 4 in Angriff nehmen. Aber der Engländer sieht ein wenig angegriffen aus: «Ich fühle mich unwohl und habe kaum geschlafen.»

Eindrucksvolle Leistung von GP-Sieger George Russell im Qualifying zum WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit – viertschnellste Zeit, Start aus der zweiten Reihe. Nur vier Mal startete er 2023 von noch weiter vorne – als Dritter in Las Vegas, als Zweiter in Katar und Singapur, als Dritter in Saudi-Arabien.

So stark die Darbietung von Russell war, so schwach fühlt sich der Sieger des Sao Paulo-GP von 2022: «Ich den letzten zwei Wochen bin ich ein wenig durch den Wind, ich fühle mich unwohl. Aber seltsamerweise beeinträchtigt das meine Leistung im Auto nicht. Dabei hatte ich in der letzten Nacht nur drei Stunden Schlaf.»

Der WM-Vierte von 2022 weiter: «Hätte mir einer vor dem Wochenende den vierten Startplatz angeboten, dann hätte ich sofort angenommen. Aber nach meiner Bestzeit im dritten freien Training habe ich von der Quali mehr erwartet. Der erwartete Schritt nach vorne, den andere machen konnten, war uns verwehrt. Das ist enttäuschend.»

Was traut Russell dem Mercedes-Rennstall beim WM-Finale zu? «In Sachen Renntempo sind wir auf Augenhöhe mit Ferrari und McLaren.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit