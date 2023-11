Max Verstappen: «Müssen eine bessere Lösung finden»

​Weltmeister Max Verstappen erzeugte am Freitag in Abu Dhabi Wirbel – indem er in der Boxenausfahrt überholte. Danach gab es vom F1-Rennleiter eine neue Direktive. Max Verstappen erklärt das.

Am Freitag fühlte sich der dreifache Formel-1-Champion von seinen Fahrerkollegen aufgehalten. Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell begaben sich quasi in Zeitlupe Richtung Strecke, davor trödelte auch Pierre Gasly in seinem Alpine-Rennwagen.

Verstappen hatte genug gesehen und quetschte sich an seinen Kollegen vorbei. Natürlich regten die sich auf. Aber Fakt ist: Das ist erlaubt, wie vor Jahren Sebastian Vettel erstmals vorgeführt hat, der das Reglement sehr genau gelesen hatte.

Hintergrund des Schleichens: Die Fahrer wollen sich schon in der Boxenausfahrt eine Lücke erzeugen, um später auf einer schnellen Runde möglichst freie Bahn zu haben.

Verstappen monierte: «Wir hatten ohnehin wegen der Unfälle von Sainz und Hülkenberg wenig Zeit zum Trainieren, und dann wurde ich auch noch zur Seite gedrückt.»



Formel-1-Rennleiter Niels Wittich reagierte mit einer neuen Direktive, die ab Samstag galt: Überholen in der Boxenausfahrt – die in Abu Dhabi unter der Strecke hindurch führt – nur noch, falls der Vordermann ein offensichtliches technisches Problem hat.



Max Verstappen sagt: «Am Freitagabend hatten wir die übliche Fahrerbesprechung mit der Rennleitung und kamen alle überein, dass wir das Überholen verbieten. Sonst hätte es am Samstag vergleichbare Szenen gegeben. Aber grundsätzlich müssen wir für dieses Problem eine bessere Lösung finden.»



Immer wieder hat dieses für sich eine Lücke Finden zu brandgefährlichen Situationen geführt: Wenn es etwa vor der letzten Kurve vor Start und Ziel zu regelrechten Rückstaus kommt, während von hinten Piloten auf ihrer schnellen Runde herangeschossen kommen.



In Monza führte das Massengetrödel 2019 sogar dazu, dass einige Piloten ihre schnelle Runde gar nicht mehr in Angriff nehmen konnten.





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,445 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,584

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:23,782

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,788

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,816

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,968

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,084

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:24,108

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,171

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,548

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,359

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,391

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,422

14. Alex Albon (T), Williams, 1:24,439

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:24,442

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,738

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,764

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:24,788

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:25,159

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit