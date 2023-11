ServusTV und ORF: Partnerschaft bis Ende 2026

​Gute Nachrichten für die Fernsehzuschauer: Der Salzburger Privatsender ServusTV und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF übertragen bis Ende 2026 alle Rennen der Königsklasse im freien Fernsehen.

ServusTV, der Rechtehalter in Österreich, zeigt auch in der Saison 2024 zwölf Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft live im österreichischen Free-TV. Neben dem WM-Auftakt in Bahrain, vom 29. Februar bis 2. März, zeigt ServusTV die Klassiker in Imola, Spa und Zandvoort sowie den Heim-GP am Red Bull Ring in Spielberg live und exklusiv. Die Saison 2023 verfolgten bei ServusTV insgesamt über 4,2 Millionen Zuschauer.

ServusTV als Rechtehalter und der ORF als Sublizenznehmer werden mit Start der neuen Rechtperiode ab 2024 für drei weitere Jahre kooperieren und die Königsklasse des Motorsports live im österreichischen Free-TV präsentieren. Bis einschließlich 2026 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison bei ServusTV und im ORF live zu sehen sein. Das Lizenzpaket umfasst neben den Live-Rechten ausführliche Highlight-Zusammenfassungen sowie die Rechte für Online und mobile.

Der Große Preis von Österreich am Spielberg wird zukünftig abwechselnd von beiden Sendern ausgestrahlt. Dazu haben sich ServusTV und der ORF im Sinne der Effizienz und Wirtschaftlichkeit entschieden. Dies schloss auch bereits die aktuelle Saison 2023 mit ein. ServusTV überträgt das Heimrennen am Red Bull Ring im Jahr 2024, der ORF 2025 und ServusTV wieder 2026.



Die aktuelle Saison 2023 verfolgten bei ServusTV insgesamt über 4,2 Millionen Formel-1-Fans! Das Quoten-Highlight der 11 Live-Rennen bei ServusTV: Der neue Grand Prix von Las Vegas am 18. November war betreffend der Marktanteile sowohl in der Basis (12+) als auch in der Zielgruppe (E 12-49) das bisher erfolgreichste bei ServusTV ausgestrahlte Rennen und setzte mit 59,4 bzw. 58,3 Prozent neue Maßstäbe.





Rennaufteilung 2024

02.03. GP von Bahrain - live bei ServusTV

09.03. GP von Saudi Arabien - live ORF

24.03. GP von Australien - live bei ServusTV

07.04. GP von Japan - live ORF

21.04. GP von China - live bei ServusTV

05.05. GP von Miami - live ORF

19.05. GP der Emilia Romagna - live bei ServusTV

26.05. GP von Monaco - live ORF

09.06. GP von Kanada - live bei ServusTV

23.06. GP von Spanien - live ORF

30.06. GP von Österreich - live bei ServusTV

07.07. GP von Großbritannien - live ORF

21.07. GP von Ungarn - live ORF

28.07. GP von Belgien - live bei ServusTV

25.08. GP der Niederlande - live bei ServusTV

01.09. GP von Italien - live ORF

15.09. GP von Aserbaidschan - live bei ServusTV

22.09. GP von Singapur - live ORF

20.10. GP der USA - live bei ServusTV

27.10. GP von Mexiko - live ORF

03.11. GP von Brasilien - live bei ServusTV

23.11. GP von Las Vegas - live ORF

01.12. GP von Katar - live bei ServusTV

08.12. GP von Abu Dhabi - live ORF