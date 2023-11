George Russell (Mercedes/3.): «Total durch den Wind»

​Beim WM-Ausklang in Abu Dhabi fährt George Russell zum dritten Platz. Der Mercedes-Fahrer zeigt auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi eine kampfstarke Leistung, stöhnt aber im Ziel: «Ich bin total durch den Wind.»

Platz 3 für den 25-jährigen Engländer George Russell beim WM-Finale von Abu Dhabi bedeutet – Rang 2 im Konstrukteurs-Pokal für Mercedes-Benz. Der Brasilien-Sieger von 2022 zeigt im letzten Rennen des Jahres eine ganz starke Leistung und ist mit sich selber sichtlich zufrieden – aber auch fix und fertig.

«Ich bin total durch den Wind», gibt der Brite zu, sichtlich angeschlagen. «Mir war klar, wie wichtig dieser dritte Platz für unsere Mannschaft ist. Um nichts in der Welt hätte ich da nachgegeben. Ich fühle mich seit zwei Wochen nicht so auf der Höhe, habe in einigen Nächsten kaum geschlafen, und ich bin im Moment ehrlich gesagt ziemlich durch den Wind.»

«Aber gleichzeitig bin ich auch total stolz, dass wir diesen zweiten Rang in der Markenwertung verteidigt haben gegen Ferrari. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel mir das bedeutet. Ich weiss, wie hart unsere Mannschaft in den beiden Werken von Brackley und Brixworth in diesem nicht einfachen Jahr gearbeitet hat.»

«Der Kampf gegen Pérez hatte es in sich, ich musste mir dieses Ergebnis hart erkämpfen. Wir waren zwar über die ganze Situation im Rennen gut informiert, also wie das alles steht im WM-Kampf, aber Pérez schien förmlich aus dem Nichts da vorne aufzutauchen. Ich hatte in Sachen Speed nichts entgegenzusetzen, aber ich wollte natürlich auch meine Haut so teuer als möglich verkaufen.»



«Zum Schluss knickten meine Reifen ziemlich ein. Aber unterm Strich ist das jetzt alles egal, wir haben den zweiten Platz im Trockenen. Und ich kann es nicht fassen, dass dies erst mein zweiter Podestplatz des Jahres ist, nach Platz 3 in Spanien. Aber es ist für die ganze Mannschaft eine extrem wichtige Podestplatzierung, und heute Nacht werden wir uns ein paar Drinks gönnen!»



«Ich fühle eine enorme Erleichterung: dass das Rennen vorbei ist, denn es war in meinem Zustand sehr anstrengend, dass wir Platz 2 auf sicher haben, dass ich eine enttäuschende Saison mit einem Highlight beenden durfte.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12