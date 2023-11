Max Verstappen: «Das ist mir am wichtigsten»

​Der Niederländer Max Verstappen hat in dieser Saison zahlreiche Rekorde niedergerissen. Der Red Bull Racing-Star sagt: «Mir ist klar, eine solche Saison zu toppen, das wird selbst für uns ganz, ganz schwierig.»

Was für eine Saison von Max Verstappen: Der 26-jährige Niederländer hat auf seinem Weg zum dritten WM-Titel und darüber hinaus einige Formel-1-Rekorde pulverisiert.

19 Saisonsieg (in 22 Rennen), 1003 Führungsrunden, 21 Podestplatzierungen, Titel sechs Rennen vor Schluss gewonnen, zehn Siege in Folge, 575 WM-Punkte in einer Saison, drei Rennen im gleichen Jahr im gleichen Land gewonnen (USA – Miami, Austin, Las Vegas), 13 Rennen von Pole gewonnen, ein Sieg trotz sechs Boxenstopps (Zandvoort), grösster Abstand zum WM-Zweiten (290 Punkte), die meisten Rennen in Folge als WM-Leader, nämlich 38, seit Spanien 2022 – alles Bestmarken.

Max Verstappen sagt dazu: «Das gründet alles in diesen fabelhaften Rennwagen, den mir meine Mannschaft gebaut hat. Wenn du ein Auto hast, das dir so viel Vertrauen gibt, dann fällt es dir auch leichter, damit schnell zu fahren.»

«Was für ein unfassbares Jahr! Mir ist klar, eine solche Saison zu toppen, das wird selbst für uns ganz, ganz schwierig. Umso wichtiger ist es, dass wir nun einmal tief Luft holen und nach einer langen, anstrengenden Saison zurückblicken – und dann alle sehr stolz sein dürfen auf dieses wunderbare Jahr.»



«Es war ein gutes Rennen, wenn ich in Betracht ziehe, dass wir nicht so richtig wussten, was wir erwarten sollen. Wir hatten kaum aussagekräftige Erkenntnisse in den Dauerläufen, also ging ich das eher vorsichtig an. Ich wollte es unbedingt vermeiden, meine Reifen zu zerstören.»



«Die mittelharten Reifen im ersten GP-Teil waren nicht so berauschend, auf der harten Mischung lief es besser, und ich konnte meine Führung Runde um Runde ausbauen. Der Wagen fühlte sich gut an.»



Wie eng wurde es in der ersten Runde gegen Charles Leclerc? Max weiter: «Wir hatten ein kurzes, knackiges Duell, er hat mich mit seinem Angriff in Kurve 6 überrascht, das war ein cooles Manöver. Aber mir war klar, dass es nicht alles aufs Spiel setzen würde, denn für ihn ging es um die Markenwertung.»



Mehr als 1000 Führungsrunden – was sagt Max zu dieser verblüffenden Zahl? Verstappen: «Klar hatten mich die Ingenieure darauf aufmerksam gemacht. Und wir timten den Boxenstopp so, dass wir eine gute Chance haben, das zu erreichen.»



Was wird Max aus dieser Saison am meisten in Erinnerung bleiben? «Es sind noch nicht mal die ganzen Zahlen und Siege. Am meisten bedeutet mir der fantastische Mannschaftsgeist. Klar willst du als Racer immer ein schnelles Auto haben, aber mir ist fast wichtiger, dass du in einem guten Arbeitsumfeld bist und dich wohlfühlst. Und ich habe das Privileg, in einem fabelhaften Team zu arbeiten.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12