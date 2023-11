Lando Norris über Sergio Pérez: «Total leichtsinnig!»

​McLaren-Fahrer Lando Norris und Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez gerieten beim WM-Finale von Abu Dhabi aneinander, und natürlich ist jeder davon überzeugt, der Andere sei im Fehler.

Grand Prix von Abu Dhabi: Pérez drängelte sich knallhart an Lando Norris vorbei, im Kampf um Rang 4, Berührung. Lando jammerte sofort am Funk: «Er fuhr in mich hinein.»

Sergio monierte sofort am Funk: «Er fuhr in mich hinein.» Pérez gab die Position preis, ging dann aber nochmals vorbei, dieses Mal blitzsauber und diskussionslos. Norris nölte weiter: «Das ist gefährliches Fahren, er hatte doch so viel Platz.»

Die FIA verfügte: Fünfsekunden-Strafe für Sergio Pérez. Der Mexikaner wunderte sich am Funk: «Wieso bekomme ich eine Strafe? Ich lag doch vorne.»

Interessant: Als Lewis Hamilton den Alpine-Fahrer Pierre Gasly anstubste, gab es von der Rennpolizei keine Strafe.

Nach dem Grand Prix hat Lando Norris erhebliche Vorwürfe erhoben. Der Engländer sagt: «Das war total leichtsinnig von Sergio. Ich versuchte, ihm Raum zu geben, aber er fuhr mir einfach in die Kiste. Ich weiss nicht, was er sich dabei gedacht hat.»



Norris ist mit seinem Rennen nicht zufrieden. «Ich dachte, dass wir mehr zeigen würden. Ich hätte mehr Speed gebraucht, um die Fahrer vor mir in Bedrängnis zu bringen. Der Unterschied war nicht gross, vielleicht ein oder zwei Zehntel, aber das reicht eben, um hinten zu sein. Das ist nicht einfach zu verdauen.»



«Ich bin mit dem Ergebnis nicht happy, aber mit mir selber im Reinen. Ich glaube nicht, dass ich aus diesem Rennen hätte mehr herausholen können. Wir hatten auch einen nicht ganz optimalen Reifenwechsel.»



Da musste links hinten der Schlagschrauber zwei Mal angesetzt werden.



Norris weiter: «Vielleicht hätte ich George Russell noch einholen können. Aber das hätte auch nicht viel geändert. Ich bin sehr angetan davon, welche Fortschritte McLaren in dieser Saison gemacht hat. Und wir wissen, in welchen Bereichen wir weiter zulegen müssen.»



Der McLaren war gut in mittelschnellen und schnellen Kurven, langsame Ecken lagen dem Wagen weniger. Das soll mit dem Modell für die Saison 2024 geändert werden.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:27,980 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12