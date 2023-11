FIA-Wirbel zum Abu Dhabi-Finale: 10 Teams verwarnt

​Ungewöhnliches Vorgehen der FIA-Regelhüter nach dem WM-Finale von Abu Dhabi: Vertreter aller zehn Rennställe wurden am Yas Marina Circuit vorgeladen – zehn Teams sind verwarnt. Was ist da los?

Nach dem Grossen Preis von Abu Dhabi mussten Vertreter aller zehn Formel-1-Teams bei den Rennkommissaren antanzen. Den Regelhütern war zugetragen worden, dass sämtliche Rennställe beim WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit das Reglement verletzt haben.

Passiert ist dies: FIA-Offizielle erkannten, dass bei möglicherweise allen Teams die Vorschriften in Sachen Tragen von Augenschutz verletzt worden sind. Präziser – Schutzbrillen wurden nicht getragen, Helmvisiere waren hochgeklappt.

Noch während des Rennens wurde dies bei Boxenstopps von Mercedes moniert, von Alpine, Red Bull Racing, Williams und Alfa Romeo.

Der Einfachheit halber lud die FIA gleich alle Team-Repräsentaten vor, in der Regel bei solchen Fällen begibt sich der Team-Manager zur Rennpolizei.

Die Rennkommissare kamen zum Schluss: «Da nicht in allen Fällen ein Regelverstoss nachgewiesen werden kann, sehen wir von Strafen ab. Wir weisen aber darauf hin, dass alle Rennställe dazu verpflichtet sind sicherzustellen, dass die Mitarbeiter zu jeder Zeit den vorgeschriebenen Augenschutz tragen.»



Die Lichtverhältnisse beim WM-Lauf von Abu Dhabi sind einzigartig: Das Rennen führt vom Tag in die Nacht, Start ist in der Regel kurz vor Sonnenuntergang. Das kann dazu führen, dass einige Team-Mitglieder – weil die Sonne noch blendet – getönte Helmvisiere tragen, die Sicht damit im weiteren Verlauf des Rennens aber nicht gut ist. Daher klappen einige Fachkräfte einfach die Visiere auf. Das jedoch entspricht nicht dem Reglement.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12