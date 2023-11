Helmut Marko: Verstappen in allen Bereichen besser

​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt auf die herausragende Saison von Max Verstappen und Red Bull Racing zurück und sagt, was den Niederländer besonders auszeichnet.

Das hatte es in 73 Jahren Formel-1-WM noch nie gegeben: 22 WM-Läufe, 21 Siege eines Rennstalls. Red Bull Racing hat mit Max Verstappen zahlreiche Rekorde pulverisiert, und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt mit viel Stolz, aber auch in Demut auf die vergangenen neun Monate zurück.

Der 80-jährige Österreicher sagt: «Der gewaltige Erfolg in dieser Saison ist etwas, was wir uns nie erhofft oder erträumt hatten. Diese Saison hat alles getoppt, was wir bisher erreicht hatten. Es ist jammerschade – es ist ein Jahr nach dem Tod von Dietrich Mateschitz – dass er diesen Triumph und unglaubliche Performance nicht mehr miterleben konnte.»

Max Verstappen hat die Saison dominiert wie kein Fahrer je zuvor: 22 Rennen, 21 Podestplatzierungen, 19 Siege. Le Mans-Sieger Helmut Marko weiter: «Max hat sich in allen Bereichen verbessert. Der Grundstein zum Erfolg ist sein absoluterer Siegeswille, er kann in jeder Situation ans Limit gehen. Das macht er mit Souveränität und Leichtigkeit. Einen ganz entscheidenden Schritt hat er beim Reifen-Management gemacht. Er kann am Limit fahren, ohne die Reifen zu überfordern. Er liest förmlich, wie weit er gehen kann. Wir haben Max noch nicht im Zenit gesehen.»

Wo kann Verstappen noch stärker werden? Der Grazer Marko sagt: «Ab und zu wird er etwas ungeduldig, wenn das Auto nicht gleich nach seinen Vorstellungen ist. Im Rennen fährt er souverän, kämpft nicht mehr, wenn es nicht notwendig ist. Er wird noch schneller und schont das Material mehr. Dadurch gibt es wieder einen Vorteil. Ich hätte es nie für möglich gehalten, daher sehe ich nach oben auch keine Grenzen.»



Aber auch Verstappen wäre ohne gutes Auto aufgeschmissen. Dr. Marko lobt die Arbeit von Red Bull Racing und Honda: «Da gilt der Dank allen Mitarbeitern in England, aber auch Honda, die ein unglaublich wettbewerbsfähiges und standfestes Triebwerk kreiert haben. Es geht nur im Verband, wenn alle mit voller Passion und Hingabe arbeiten. Das zeichnet unser Team aus.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12