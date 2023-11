Lewis Hamilton zu Fernando Alonso: Das war Absicht!

​In der Schlussphase des WM-Finales von Abu Dhabi gerieten – wieder einmal – Lewis Hamilton und Fernando Alonso aneinander. Dabei unterstellte der Engländer dem Spanier bei einem Manöver pure Absicht.

Lewis Hamilton meldete sich im Abu Dhabi-GP zornig am Funk. «Er hat mich auflaufen lassen!» deponierte der siebenfache Weltmeister über ein Manöver seines langjährigen Rivalen Fernando Alonso.

Im Englischen nennen die Rennfahrer das einen «brake test» – absichtlich vom Gas gehen oder sogar bremsen, um den dahinter fahrenden Piloten in eine Falle zu locken. Eine solche Aktion ist nicht nur verboten, sie kann auch schnell zum Eigentor werden: Kommt es zu einer Kollision, kann das vorne fahrende Auto genauso beschädigt werden wie jenes des Verfolgers.

Es fiel jedenfalls auf, dass Alonso, nach einem Reifenwechsel aus der Box kommend, nach rechts guckt, dann seinen Aston Martin-Rennwagen nach rechts tragen lässt und vor Kurve 5 markant langsamer wird.

Hamilton wollte nach dem Rennen über seine Äusserungen im Funk kein Benzin ins Feuer giessen. Er sagte zur haarigen Aktion nur: «Nun, wir befinden uns 300 oder 400 Meter vor der Kurve und fahren 280 Sachen. Und auf einmal verlangsamt er so drastisch.»

Aber die Aktion von Alonso hat möglicherweise einen ganz anderen Grund. An jener Stelle befindet sich die so genannte «DRS detection line», ein Messpunkt, der vorgibt, welches Auto wo liegt, um auf der folgenden Geraden den Heckflügel zum Angreifen öffnen zu dürfen.



Alonso zog nach rechts und wollte so wohl Hamilton links passieren lassen, um dann selber auf der Geraden den Genuss des flachgestellten Flügels zu erhalten – statt selber angegriffen zu werden.



Rennhistoriker wissen: Ein solches Manöver hat Alonso gegen Hamilton schon vor zehn Jahren in Kanada gezeigt – da liess er sich, damals im Ferrari, in Montreal auch hinter den Mercedes von Hamilton zurückfallen, um dann selber attackieren zu können.



Der 32-fache GP-Sieger Alonso in der Nacht von Abu Dhabi: «In beiden Fällen bin ich vor Lewis ins Ziel gekommen, also schätze ich, ist das okay.»



Auf die Frage, was er zum Vorwurf von Lewis Hamilton zu sagen habe, meint der Asturier: «Nicht. Es ist klar, dass Lewis sehr clever ist und den Sport durch und durch versteht. Er hat sehr viel Erfahrung. Aber ich habe noch mehr.»



Die Rennkommissare erkannten keinen Grund für eine Untersuchung.



Fernando Alonso wurde beim WM-Finale Siebter, Lewis Hamilton Neunter.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12