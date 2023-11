Nachsaison-Test Abu Dhabi: Zwei Neulinge im Einsatz

​Die GP-Saison 2024 ist mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi zu Ende gegangen, aber die Formel-1-Motoren heulen noch einmal – im Rahmen des traditionellen Nachsaisontests auf dem Yas Marina Circuit.

Die WM-Punkte sind vergeben, zahlreiche Formel-1-Stars haben sich bereits auf die Socken Richtung Winterferien gemacht. Aber nicht alle haben frei.

Auf dem Yas Marina Circuit findet am 28. November der traditionelle Nachsaisontest statt. Die zehn GP-Rennställe nutzen die Gelegenheit, um mit den Stammfahrern Erkenntnisse für 2024 zu gewinnen und ihren Nachwuchs- und Reservefahrern Zeit hinter dem Lenkrad zu geben.

Hier die Aufstellung der bestätigten Einsätze, gefahren wird in Abu Dhabi von 9.00 Uhr Lokalzeit (6.00 Uhr früh in Europa) bis in die Nacht hier um 18.00 Uhr (Europa 15.00 Uhr).



Erstmals im Formel-1-Rennwagen: Formel-2-Fahrer Ayumu Iwasa (22) bei AlphaTauri, der Japaner wurde in diesem Jahr F2-Gesamtvierter.



Bei Williams debütiert der Argentinier Franco Colapinto (20) aus Buenos Aires, 2023 Gesamtvierter der Formel 3.



Mercedes

Frederik Vesti (DK)



Ferrari

Robert Shwartzman (IL)



McLaren

Pato O’Ward (MEX)



Aston Martin

Felipe Drugovich (BR) und Fernando Alonso (E)



Alpine

Esteban Ocon (F) und Jack Doohan (AUS)



Williams

Alex Albon (T), Logan Sargeant (USA), Franco Colapinto (RA) und Zak O’Sullivan (GB)



AlphaTauri

Ayumu Iwasa (J), Daniel Ricciardo (AUS), Yuki Tsunoda (J)



Alfa Romeo

Théo Pourchaire (F)



Haas

Pietro Fittipaldi (BR) und Oliver Bearman (GB)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12