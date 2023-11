Abu Dhabi-Test nach 3h: Sainz vorne, rote Flagge

Wasserschaden in Abu Dhabi

​Nach dem WM-Finale beim Grossen Preis von Abu Dhabi wird noch ein Tag lang getestet auf dem Yas Marina Circuit. Für den Test eingeschrieben sind 25 Piloten, Pirelli stellt mehr als 1000 Reifen zur Verfügung.

Katerstimmung in Abu Dhabi? Der Nachsaisontest begann mit einer halben Stunde Verspätung – weil der Rettungs-Heli noch nicht eingetroffen war. Wir erinnern uns: Schon vor einem Jahr begann der Test verspätet, damals waren angeblich nicht alle Streckenposten rechtzeitig zum Dienst erschienen.

Eingeschrieben für diesen Test sind 25 Fahrer, eine bunte Mischung aus Stammpiloten, Test- und Nachwuchspiloten. Zahlreiche Teams gehen so vor: Den einen Wagen teilen sich die Stammfahrer, wie bei Ferrari Carlos Sainz am Morgen, Charles Leclerc am Nachmittag.

Schon in den Winterferien: Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Max Verstappen, Lando Norris.

Pirelli hat für die Fahrer mit Lust auf Arbeit die folgenden Reifenmischungen bereitgestellt, insgesamt mehr als 1000 Walzen.



Stammpiloten: zehn Sätze

1 x C1 (härteste Mischung)

1 x C2

3 x C3

3 x C4

2 x C5 (weichste Mischung)



Test- und Reservefahrer: acht Sätze

2 x C3

4 x C4

2 x C5



Nach knapp einer halben Stunde schon die erste Unterbrechung, wegen eines skurrilen Grundes: Wasserleck zwischen den Kurven 13 und 14, also in der Passage unter dem Hotel durch. Das Wasser stammte von der Brücke, die über die Rennstrecke führt, Strassenkehrer und Laubbläser kamen zum Einsatz. Nach 25 Minuten Pause ging es weiter.





Abu Dhabi-Test, Stand nach 3 Stunden

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,724

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930

04. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,265

05. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:26,267

06. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:26,520

07. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:26,623

08. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,928

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,958

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:25,965

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:27,176

13. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:27,599

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,783

15. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,785

16. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,300

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:28,747

18. Alex Albon (T), Williams, 1:29,541

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,472

20. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:30,538



Später im Einsatz:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Fernando Alonso (E), Aston Martin

Zak O’Sullivan (GB), Williams

Logan Sargeant (USA), Williams