Max Verstappen: «Das zu toppen, wird ganz schwierig»

​Formel-1-Champion Max Verstappen über die Rekordsaison 2023: «Wir dürfen wirklich stolz darauf sein, was Red Bull Racing in diesem Jahr erreicht hat. Das zu toppen, wird ganz schwierig.»

Können Max Verstappen und Red Bull Racing eine noch stärkere Saison zeigen? Beide haben ihre 2022er WM-Titel erfolgreich verteidigt, und RBR hat in der Saison 2023 von 22 Rennen gleich 21 gewonnen – nur in Singapur zogen die Engländer den Kürzeren, da siegte Carlos Sainz im Ferrari.

Max Verstappen sagt vor seiner Abreise aus Abu Dhabi: «Wir dürfen wirklich stolz darauf sein, was Red Bull Racing in diesem Jahr erreicht hat. Das zu toppen, wird ganz, ganz schwierig.»

Der 26-jährige Niederländer hat reihenweise Rekorde gebrochen. Hier ein kurze Übersicht.



Siege pro Saison: 19

Die alte Bestmarke hielt Max selber mit 15 Erfolgen 2022.



Siege in Serie: 10

Sebastian Vettel kam 2013 auf neun Erfolge hintereinander.



Höchste Siegerquote: 86,36 Prozent

Damit ist die Bestmarke von Alberto Ascari 1952 gebrochen, der Italiener kam auf einen Wert von 75%.



Podestplätze pro Saison: 21

Auch hier hat sich Verstappen selber übertroffen, 2021 kam er auf 18 Podestfahrten.



Meiste Punkte pro Saison: 575

2022 kam Max auf 454. Möglich gewesen wären 2023 deren 620.



Führungsrunden pro Saison: 1003

Die alte Bestmarke hielt Sebastian Vettel mit 739 Führungsrunden in der Saison 2011.



Führungrunden-Quote: 75,7%

Jim Clark lag 1963 bei 71,5 Prozent aller Runden in Führung, diese 60 Jahre alte Marke des legendären schottischen Lotus-Piloten ist gebrochen.



Meiste Siege von Pole-Position in einem Jahr: 12

Nigel Mansell 1992 und Sebastian Vettel 2011 kamen auf je 9.



Sprintsiege: 4

2022 gewann Max 3 von 6 Sprints, nun einen mehr.



Meiste Rennen als WM-Leader: 39

Max ist WM-Leader seit Spanien 2022. Michael Schumacher lag 37 WM-Läufe lang vorne, von Indy 2000 bis Suzuka 2002.



Abstand zum WM-Zweiten: 290 Punkte

Der Abstand von Max auf seinen Red Bull Racing-Stallgefährten ist grösser als die Anzahl Punkte, die der Mexikaner erobern konnte (280). Den alten Rekord hielt Sebastian Vettel, der die WM 2013 mit einem Vorsprung von 155 Punkten auf Fernando Alonso abschloss.



Pole und dann Sieg in Serie: 16

So oft hat nun Max nach der Bestzeit im Abschlusstraining gewonnen. Letztmals nicht geklappt hat das in Österreich 2022, da gewann Charles Leclerc. Seither hat der Ferrari-Fahrer acht Poles erobert und kein einziges Mal gewonnen!





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12