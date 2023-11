Esteban Ocon nach Test-Bestzeit: «P1 ist immer schön»

​Das gibt keine WM-Punkte, aber es tut der Seele gut: Nach einem schwierigen Jahr hat Esteban Ocon für Alpine die Bestzeit erreicht beim Nachsaison-Test in Abu Dhabi. «P1 zu sehen, ist immer schön.»

GP-Sieger Esteban Ocon ging mit einem klaren Ziel in die Testfahrten von Abu Dhabi: «Ich habe die Gelegenheit, den ganzen Tag zu fahren. Dabei will ich möglichst viel über das Verhalten der Reifen lernen. Das ist besonders im Vergleich zum GP-Wochenende lehrreich.»

Am Schluss sprang für den 27-jährigen Franzosen sogar die Bestzeit heraus. Der WM-Achte von 2017 und 2022 sagt: «Mir ist schon klar, dass dies an einem Testtag nicht wichtig ist, aber P1 zu sehen, ist immer schön.»

«Ich habe gut zwei GP-Distanzen gefahren, und wir konnten die ganze Liste durcharbeiten, die wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten alle Reifenmischungen ausloten, dies mit unterschiedlicher Spritlast und mit Veränderungen der Abstimmung.»

«Es waren meine letzten Runden in diesem Modell A523, das uns einige schöne Momente beschert hat, aber auch ein paar schwierige Momente.»



Ocon wurde vor kurzem in Las Vegas Vierter und im Frühling in Monaco grandioser Dritter. Aber auf der anderen Seite musste er seinen Rennwagen acht Mal zur Seite stellen – viel zu oft, um sich im Mittelfeld behaupten zu können, Esteban wurde WM-Zwölfter.



Ocon weiter: «Wir haben ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was mit diesem Rennwagen funktioniert hat und was eher nicht. Darauf wollen wir für 2024 aufbauen.»





Abu Dhabi-Test

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 Runden)

02. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O’Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25. Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)