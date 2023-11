Pato O’Ward (McLaren/2.): Pérez-Nachfolger ist da

​Der nächste Formel-1-Mexikaner ist bereit – IndyCar-Fahrer Pato O’Ward zeigt beim Nachsaisontest in Abu Dhabi eine hervorragende Leistung. Aber noch ist kein Platz bei McLaren als Stammfahrer.

Patricio «Pato» O’Ward ist von McLaren für 2024 als Reservepilot von Lando Norris und Oscar Piastri aufgeboten. Beim Test auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi hat der 24-jährige Mexikaner unter Beweis gestellt, dass er für eine solche Aufgabe bereit ist – zweitschnellste Testzeit, Respekt.

O’Ward, IndyCar-Dritter 2021 mit McLaren, konnte den ganzen Tag lang fahren. Im zweiten McLaren sass GP-Fahrer Piastri. Der Mexikaner sagt: «Ich habe an die zwei Grand-Prix-Distanzen zurückgelegt, so viel Formel 1 bin ich am gleichen Tag noch nie gefahren.»

«Das hat mir die Möglichkeit geschenkt, so viel mehr über das Fahren eines solchen Autos zu lernen. Besonders dann, wenn du in einem Dauerlauf spüren musste, wie sich etwa abbauende Reifen aufs Handling auswirken – wieviel Tempo zu machen kannst, ohne dass eben die Reifen anfangen zu blockieren.»

«Wir haben sehr viel Feinarbeit geleistet mit verschiedenen Veränderungen der Abstimmung, um zu lernen, wie auf solche Nuancen reagiert werden muss.»



«Letztlich geht es beim Formel-1-Fahrern ums Vertrauen. Nur wenn du dich komplett auf den Wagen verlassen kannst, kommen die Rundenzeiten. Du brauchst komplette Hingabe und das Fachwissen, um ein solches Auto konstant am Limit zu bewegen. Ich staune immer wieder, welche Fahrmaschine das ist, einfach unglaublich.»



Für einen Stammplatz bei McLaren muss sich O’Ward gedulden – Lando Norris und Oscar Piastri sind bis Ende 2025 unter Vertrag, Piastri bis Ende 2026.





Abu Dhabi-Test

01. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,393 min (110 Runden)

02. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:24,662 (103)

03. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:24,679 (106)

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,715 (117)

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,799 (69)

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,827 (37)

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:25,038 (108)

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:25,050 (123)

09. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:25,263 (56)

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,371 (66)

11. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:25,424 (96)

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:25,554 (123)

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,570 (59)

14. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, 1:25,666 (124)

15. Ayumu Iwasa (J), AlphaTauri, 1:25,753 (96)

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,779 (110)

17. Zak O’Sullivan (GB), Williams, 1:25,842 (50)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25,930 (123)

19. Pietro Fittipaldi (USA), Haas, 1:25,940 (130)

20. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,283 (58)

21. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,681 (50)

22. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:26,832 (65)

23. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:26,965 (55)

24. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,387 (106)

25. Alex Albon (T), Williams, 1:27,824 (51)