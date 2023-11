Team-Duelle 2023: Wer glänzt und wer alt aussieht

Es ging hoch her im Formel-1-Feld 2023

​23 GP-Abschlusstrainings und 23 Grands Prix 2023 sind absolviert, dazu 6 Sprint-Qualifikationen und 6 Sprints. Es ist Zeit, die zehn Stallduelle unter die Lupe zu nehmen. Dabei hat nur ein Fahrer eine reine Weste.

Die alte Rennsportregel hat weiter Bestand: Der erste Gegner für jeden Rennfahrer ist der Stallgefährte. Wir wollten nach der GP-Saison 2023 wissen, wer im Team-Duell gut dasteht und wer sich Sorgen um Speed und Rennhandwerk machen sollte.

Bei den Renn-Duellen in Grands Prix und Sprints haben wir nur jene Läufe gezählt, in welchen beide Fahrer klassiert wurden.

Red Bull Racing: Max Verstappen – Sergio Pérez

Sprint-Quali 5:1

Sprint-Duell 3:0

GP-Quali 20:2

GP-Duell 18:2

Mercedes Lewis Hamilton – George Russell

Sprint-Quali 2:4

Sprint-Duell 2:4

GP-Quali 11:11

GP-Duell 12:4

Ferrari: Charles Leclerc – Carlos Sainz

Sprint-Quali 3:3

Sprint-Duell 3:3

GP-Quali 15:7

GP-Duell 11:5



McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Sprint-Quali 4:2

Sprint-Duell 3:3

GP-Quali 15:7

GP-Duell 14:4



Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Sprint-Quali 5:0

Sprint-Duell 4:1

GP-Quali 19:3

GP-Duell 13:1



Alpine: Pierre Gasly – Esteban Ocon

Sprint-Quali 3:3

Sprint-Duell 4:1

GP-Quali 14:8

GP-Duell 6:10



Williams: Alex Albon – Logan Sargeant

Sprint-Quali 5:0

Sprint-Duell 4:0

GP-Quali 22:0

GP-Duell 14:0



AlphaTauri: Daniel Ricciardo – Yuki Tsunoda

Sprint-Quali 2:1

Sprint-Duell 2:1

GP-Quali 3:4

GP-Duell 3:4



AlphaTauri: Yuki Tsunoda – Liam Lawson

Sprint-Quali 0:1

Sprint-Duell –

GP-Quali 4:1

GP-Duell 1:2



AlphaTauri: Yuki Tsunoda – Nyck de Vries

Sprint-Quali 2:0

Sprint-Duell 1:0

GP-Quali 8:2

GP-Duell 7:2



Alfa Romeo: Valtteri Bottas – Guanyu Zhou

Sprint-Quali 3:3

Sprint-Duell 3:3

GP-Quali 15:7

GP-Duell 10:6



Haas: Nico Hülkenberg – Kevin Magnussen

Sprint-Quali 4:2

Sprint-Duell 2:3

GP-Quali 15:7

GP-Duell 8:8



Fazit: Nur ein Fahrer hat eine reine Quali-Weste behalten – der Thai-Brite Alex Albon gegen den US-Amerikaner Logan Sargeant bei Williams.



Das Ironische an der überlegenen Saisondarbietung von Albon: Das letzte Mal, als ein Fahrer das ganze Jahr über in jedem Quali vorne lag, das war passierte vor drei Jahren in der GP-Saison 2020, da besiegte Max Verstappen zu null bei Red Bull Racing – Alex Albon!