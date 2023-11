Christian Horner: Red Bull Racing galt als Party-Team

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner (50) blickt mit Stolz auf die Saison 2023 zurück: 7. Fahrer-WM-Titel, 6. Triumph im Konstrukteurs-Pokal. «Dabei galten wir früher nur als die Party-Truppe.»

Was für ein Jahr für Red Bull Racing und Max Verstappen! Die Titel bei den Fahrern und bei den Konstrukteuren erfolgreich verteidigt, 21 Siege in 22 Rennen, zahlreiche Rekorde niedergerissen, besser geht es kaum.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt mit grossem Stolz auf dieses GP-Jahr zurück. «Als wir in die Königsklasse galten, da galten wir nur als die Party-Truppe, welche das Leben und die Formel 1 nicht so ernst nimmt wie die etablierten Rennställe.»

«Aber wir haben das Team Schritt um Schritt aufgebaut, wir konnten 2009 erstmals einen Grand Prix gewinnen, mit Sebastian Vettel vor Mark Webber in China, und vierzehn Jahre später können wir 113 Siege vorweisen. Nur vier Rennställe sind erfolgreicher, aber die haben Jahrzehnte vor uns begonnen.»

«2010 holten wir scheinbar aus dem Nichts mit Seb den ersten WM-Titel, und dann begann diese magische Ära mit Vettel, mit vier Titeln in Folge und drei Siegen im Konstrukteurs-Pokal.»

Damit war Anfang 2014 Schluss: Die Formel 1 trat in eine neue Ära mit Turbohybrid-Triebwerken, und bald war klar – Mercedes hatte dabei die Hausaufgaben am besten gelöst, RBR-Partner Renault hingegen strauchelte beim Schritt in diese frische Epoche.



Horner muss das Wort Renault gar nicht in den Mund nehmen, wenn er sagt: «Dann kam diese grosse Veränderung im Reglement, und durch Umstände ausserhalb unserer Kontrolle waren wir nicht mehr konkurrenzfähig.»



Die Siege in dieser Phase, meist errungen durch fahrerische Geniestreiche von Daniel Ricciardo und Max Verstappen oder strategisches Geschick von RBR:

2014: 3

2015: 0

2016: 2

2017: 3

2018: 4



Christian Horner: «Ganz ehrlich – in den Jahren ohne Chance auf WM-Titel hatte ich manchmal den Gedanken: Ob wir es jemals wieder schaffen, Weltmeister zu werden?»



Dann trennte sich Red Bull Racing von Renault und spannte mit Honda zusammen. Horner weiter: «Als wir endlich wieder einem Motor hatten, der es uns erlaubte, regelmässiger ein Wörtchen um Siege mitzureden, ging es wieder aufwärts.»



«Dann kam erneut ein Wechsel im Reglement, und diese Chance haben wir voll ausgenutzt, auch dank unseres Partners Honda. Wir erleben jetzt diese neue Ära des Erfolgs, mit inzwischen drei Titeln von Max und zwei weiteren Siegen im Konstrukteurs-Pokal. Es sagt alles über diese Mannschaft, dass sie in der schwierigen Mannschaft weitgehend stabil geblieben ist, wir haben nicht aufgegeben und unermüdlich daran gearbeitet, wieder an die Spitze zu kommen.»



«Nun ernten wir die Früchte dieser Arbeit. Wir tun das mit Stolz, aber auch in Demut, denn wir wissen, wie schnell erfolgreiche Phasen im Rennsport vorbei sein können.»





Red Bull Racing – die Fahrer

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez

2024: Verstappen, Pérez





Red Bull Racing – die Motoren

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007–2018: Renault

Seit 2019: Honda





Red Bull Racing – die Zwischenbilanz

7 Fahrer-WM-Titel (Vettel 2010–2013, Verstappen 2021/2022/2023)

6 Konstrukteurs-Pokale (2010–2013, 2022 und 2023)

369 Grands Prix

95 Pole-Positions

95 beste Rennrunden

113 Siege

28 Doppelsiege

264 Podestplätze

6486 Führungsrunden

7248 WM-Punkte





Alle Formel-1-Weltmeister

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), WilliamsRenault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A) Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo





Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing