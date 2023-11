Lewis Hamilton fragt sich: «Hab ich’s noch drauf?»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton ist seit Dezember 2021 oder 45 Rennen ohne Sieg. Der siebenfache Formel-1-Champion und 103-fache GP-Sieger gibt zu, dass sich da Selbstzweifel einschleichen.

Das hat es in der fabelhaften Rennkarriere von Lewis Hamilton noch nie gegeben: Er ist nun fast zwei Jahre lang ohne Sieg. Der letzte Volltreffer des Mercedes-Piloten geht zurück auf den ersten Nacht-GP von Saudi-Arabien 2021, damals besiegte er in einem dramatischen WM-Lauf Max Verstappen. Eine Woche später gingen er und Max mit 395,5 Punkten ins Finale von Abu Dhabi, das äusserst kontrovers endete, mit Verstappen als Sieger und Champion.

Seit Saudi-Arabien 2021 hat Lewis Hamilton 16 Podestplätze errungen, aber eben keinen Sieg. Gegenüber meinem Kollegen Andrew Benson von der BBC gibt Hamilton zu, dass er daran nagt. «Wenn du solche schwierigen Saisons erlebst, dann kommen unweigerlich Momente, in welchen du dich fragst: Liegt es an mir oder am Auto? Hab ich’s noch drauf? Oder ist das alles weg?»

«Du vermisst das Gefühl, wenn alles zusammenkommt, wenn wahre Magie entsteht, wenn du und dein Auto sich als Eins anfühlen, das ist ein unvergleichlicher Rausch. Und das ist ein Gefühl, nach dem du dich sehnst.»

«Ich bin auch nur ein Mensch. Wenn dir jemand erzählt, dass er nicht solche Gedanken hat, dann verweigert er sich der Wahrheit.»



Lewis Hamilton hat bei Mercedes um zwei Jahre verlängert, bleibt also in der Königsklasse – sollte er den Vertrag erfüllen – bis er älter ist als 40 Jahre. «Ich hätte früher nie gedacht, dass ich so lange Formel 1 fahren würde. Es sind so lange Saisons für alle Fachkräfte. Unser modernes Programm ist wirklich zermürbend.»



«Wenn es nicht gut läuft, dann ist es nicht einfach, die Motivation aufrechtzuerhalten. Der Druck ist gewaltig. Du stehst unter dem Vergrösserungsglas der Öffentlichkeit. Manchmal denke ich, ich kann nur verlieren. Wenn es nicht gut läuft, dann kommt viel Kritik. Und wenn ich gewinnen würde, dann käme bestimmt – nun, er ist eben siebenfacher Weltmeister und hat all diese Rennen gewonnen. Da fragst du dich schon bisweilen, ob du dir das alles noch antun willst.»



«Aber letztlich siegt meine Liebe fürs Rennfahren. Ich finde es noch immer prickelnd, mich in den Wagen gleiten zu lassen. Der Motor wird angelassen, ich bin umgeben von diesen Menschen, die alles dafür geben, mir ein möglichst gutes Auto hinzustellen, und dann rollst du durch die Boxengasse Richtung Rennstrecke – das zaubert noch immer ein Lächeln auf mein Gesicht, wie an meinem ersten Tag im Formel-1-Auto.»



«Mit den meisten meiner Leistungen 2023 bin ich zufrieden. Nun arbeite ich unermüdlich daran, wieder dorthin zu kommen, wo wir hingehören – an die Spitze.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12