Vettel und die Rückkehr: «Natürlich kribbelt es dann»

Vor rund einem Jahr hat Sebastian Vettel sein letztes Formel-1-Rennen bestritten. Immer wieder wird er nach einem möglichen Comeback gefragt. Die Tür lässt er weiterhin offen.

Sebastian Vettel wäre ganz sicher nicht der Erste. Der Letzte wäre er auch nicht, auf keinen Fall. Denn Comebacks, also ein Rücktritt vom Rücktritt, gehören zu Sportler-Karrieren dazu wie Siege, Titel oder Niederlagen.

In der Formel 1 gibt es über die vergangenen Jahrzehnte genug Beispiele von Fahrern, die zurückgekommen sind, obwohl sie eigentlich nicht mehr weitermachen wollten. Ein berühmtes Beispiel ist Legende Michael Schumacher, der 2006 aufhörte und 2010 wieder in der Startaufstellung stand – mit 41 Jahren. Eifert Vettel seinem guten Kumpel möglicherweise nach?

Bei sport.de und RTL/ntv räumte Vettel nun ein, dass er sich ein Comeback vorstellen kann. Ob auch in der Formel 1, ließ er offen. «Es kann schon sein, dass ich wieder einsteige, in was für ein Auto, das weiß ich noch nicht. Es ist ja eine Leidenschaft von mir und etwas, das mich sehr interessiert.»

Eine Rückkehr in den Motorsport ist nicht unbedingt in naher Zukunft ein Thema, denn im Moment sei er «ganz zufrieden, so wie es gerade ist».

Eine Rückkehr könne aber «natürlich immer wieder passieren, denn es ist etwas, das mir fehlt und wenn ich neben der Streck stehe, natürlich kribbelt es dann. Es ist nicht einfach und man beißt sich dann auf die Zähne.»

Wie er zudem erklärt, sei der Rücktritt vor einem Jahr keine Entscheidung gegen das Rennfahren gewesen, «sondern eine Entscheidung für ganz viele andere Sachen». Vor allem seine Familie sei ein wichtiger Faktor gewesen.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12