Haug nimmt Schumacher in Schutz: Viel beigetragen

Michael Schumacher fuhr bei seinem Comeback drei Jahre lang für Mercedes. Sportlich wenig erfolgreich, doch der damalige Motorsportchef Norbert Haug nimmt ihn in Schutz.

Das Comeback von Michael Schumacher in der Formel 1 verlief nicht so erfolgreich wie erhofft. Mit viel Euphorie und großen Hoffnungen bei seinen Fans auf frühere Erfolge hatte der siebenmalige Weltmeister 2010 bei Mercedes angeheuert.

Doch die Realität war ernüchternd. Mittelmaß. Einen Podiumsplatz 2012 fuhr er ein, der Rest war zumeist Durchschnitt. Der damalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug nimmt Schumacher rückblickend in Schutz.

«Viele haben ja damals behauptet, Michael Schumacher sei nicht mehr der Alte, aber das war er sehr wohl», sagte Haug im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de. «Unser Auto war stattdessen ein bisschen alt und nicht konkurrenzfähig», sagte der 71-Jährige.

Im Grunde ohne Geld habe er beim Mercedes-Vorstand damals darum gekämpft, dass der deutsche Autobauer das Brawn-GP-Team übernimmt, um wieder in der Formel 1 aktiv zu sein, betonte Haug. «Und ich glaube, wenn ich sehe, was wir bezahlt haben damals und was das Team heute wert ist, dann kann ich ganz, ganz ruhig ins Bett gehen und sagen, das war die richtige Entscheidung», sagte Haug.

Die Personalie Schumacher sei deshalb umso wichtiger gewesen. «Der Michael hat in den drei Jahren ganz, ganz viel beigetragen. In seinem letzten Jahr, wo er von vielen als nicht mehr konkurrenzfähig bezeichnet worden ist, ist er in Monaco, der Mutter aller Rennstrecken, auf die Pole Position gefahren.» Die geniale Pole Position verlor er allerdings durch eine Rückversetzung, und damit auch einen möglichen Sieg auf dem Stadtkurs.

Trotzdem sagt Haug: «Wer in diesem Auto auf die Pole fahren konnte, der hatte ganz und gar nichts an Fähigkeiten verloren.»

Vor seinem Comeback 2010 sei Schumacher drei Jahre außen vor gewesen, betonte Haug. «Er kannte die Reifen nicht, ist davor mit Rinnenreifen gefahren, hatte eine andere Marke und musste nun Slicks nutzen.» Daher habe die Umstellung ein wenig gedauert, danach aber habe Schumacher «viele Weichenstellungen» beim Rennstall des deutschen Autobauers bewirkt.

Haug glaubt, dass Schumacher «ein begnadeter Manager» geworden wäre: «Er war so präzise und trotzdem so witzig und lustig neben der Strecke.»

